شاهدة عيان على غزو القرود لمنازل حدائق الأهرام: «مسالمين ورميت لهم موز»

ناقشت الإعلامية شيرين عفت ظاهرة غزو القرود لشوارع ومنازل بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك خلال برنامجها «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، إذ تحاورت مع داليا فؤاد من سكان منطقة حدائق الأهرام، وشاهدة عيان على الواقعة، التي ذكرت أنها تفاجأت بوجود «نسناس» قرب منزلها.

نباح الكلب دفعني لمعرفة ما يحدث.. وجدت نسانيس

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج، أنها كانت متواجدة في منزلها، وأحد سكان العمارة التي تقطن بها يُربي كلبا، «سمعت الكلب بيهوهو أوي، بدرجة عالية جدًا، الأمر اللي دفعني إني أبص من شباك غرفة ماما، أشوف الكلب ده بيهوهو كتير أوي كده ليه، لاقيت الكلب مستمر في النباح زيادة عن اللزوم، ببص شوفت نسناس».

وجود النسانيس في شوارع حدائق الأهرام كان منذ 3 أيام

وأوضحت شاهدة العيان أن هذا الأمر كان من 3 أيام، «كذا جروب من جروبات منطقة حدائق الأهرام، على مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا كاتبين إن حد مربي نسانيس وهربوا منه، وهو بيدور عليهم»، موضحة أن القرود التي رأتها كانت مسالمة جدًا، «دول مسالمين جدًا، بينطوا على المواسير، بس بيخافوا، لو حد رمى ليهم أكل كانوا بيخافوا ويطلعوا يجروا».

النسانيس مسالمة للغاية.. لم تؤذ أيًا من الأطفال أو السكان

وواصلت: «دول مسالمين جدا جدًا، مأذوش حد من الأطفال ولا السكان خالص، محصلش منهم أي حاجة، ده أنا طلعت ولاد أختى خليتهم يرموا لهم موز».