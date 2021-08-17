طرق التخلص من «البرص» في المنازل مع ارتفاع درجة الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة ، تنشط حركة «الأبراص» وهي من الزواحف التي تثير الاشمئزاز، للسكان، لا سيما وأن الأبراص تستطيع الزحف والحركة على الجدران داخل الغرف والمنازل، وعلى سقف الحوائط.

تجارب ناجحة للوقاية والتخلص من دخول الابراص للمنازل

«الوطن» تستعرض طرق التخلص من الأبراص التي دخلت المنازل، من خلال نصائح بعض خبراء الطب البيطري، وباحثي الزراعة، وخبرات وتجارب تقليدية وشعبية، قام بتجربتها بعض المواطنين وحققت نجاحات ملموسة، في التخلص من هذا النوع من الزواحف المثيرة للاشمئزاز والقلق.

- وضع قطع من الشاش، أو القماش المفتوح المسام، مملوءا بعشب الشيح، وذلك بوضعه في مداخل المنزل وأعلى الفتحات والمنافذ والشرفات، حيث إن مادة الشيح تسبب رعبا للأبراص وتطرده بشكل مباشر من محيط المكان.

- وضع قشر البيض النيئ، أمام باب المنازل وباب الشرفات، وفي فتحات ومنافذ السكن، حيث إن قشر البيض لديه رائحة تنفر الأبراص وتطردها بعيدا عن السكن.

- وضع كرات من معجون القهوة والتبغ، أمام المنافذ والفتحات المتوقع أن تدخل منها الأبراص، خاصة في فترات الليل التي تنتشر فيها الأبراص وتنشط حركاتها.

- عمل خلطة من الفلفل الحار والشطة والثوم، ورشها أمام الفتحات والمنافذ وأبواب المنزل والشرفات والشبابيك، لأن رائحة الثوم تطرد الأبراص من المنزل.

شرائح البصل والثوم الأكثر فعالية لطرد «الأبراص»

- نثر كميات من البصل المقطع شرائح، أمام المنازل والفتحات، والشبابيك، والبلكونات فلديها قدرة هائلة على طرد الأبراص، من المنزل وأي محيط قريب منه.

- استخدام كرات النفتالين، التي تمنع تكاثر وانتشار البق والحشرات الصغيرة من الاقتراب من المنزل، وهي تعتبر من الفرائس المهمة والرئيسية، للأبراص كنوع من الغذاء المفضل لها ولذلك تنتشر وتسعى لدخول المنازل التي توجد بها أي من هذه الحشرات.

- استخدام الماء المثلج ووضعه في بخاخات، لرش الأبراص التي دخلت بالفعل للمنزل وتتحرك على الجدران والأسقف، فالماء المثلج لديه القدرة على شل حركة الأبراص، وسهولة اصطياده والتخلص منه دون التعامل معه بالقتل والضرب المثير للاشمئزاز وحالة القرف بسبب سوء منظره بعد القتل.