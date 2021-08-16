استشاري علاج طبيعي: ضرورة إبعاد الأطفال في سن الصغر عن الألعاب العنيفة

نصحت الدكتورة مريم حسام الإبراشي، استشاري العلاج الطبيعي، بإبعاد الأطفال في سن الصغر عن الألعاب العنيفة، إذ يفضل ممارسة السباحة أو الجمباز، مشيرة إلى إمكانية البدء في ممارسة الألعاب العنيفة بداية من عمر7 سنوات، قائلة: « بعض الآباء يدخلون أبناءهم عدة رياضات من أجل أن ينجحوا في رياضة إذا فشلوا في أخرى، ولكن هذا أمر يحمل الطفل أكثر من طاقته، لذا يجب ألا يشترك الطفل في أكثر من طفلين، التمرين في رياضات كتير بتحرق الأطفال ويتم استهلاكهم أسرع».

آلام مراكز النمو

وأضافت «الإبراشي» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» اليوم الإثنين، بداية من عمر 9 إلى 14 عامًا يشعر الأطفال بآلام في مراكز النمو قريب من الركبة والكعب، ويكون ذلك لنمو الطفل في هذا الوقت لذا يجب تناوله طعام جيد يضم كل العناصر الغذائية خاصة الحديد مع ضرورة شرب المياه بكميات كبيرة.

الأطعمة المناسبة للرياضة

وأوضحت استشاري العلاج الطبيعي، أنه يجب تناول الطفل طعام يحتوى على كالسيوم وكربوهيدرات لأنه يمارس الرياضة بشكل مستمر، مما يجعله يحتاج كميات كبيرة من الطعام، متابعة: «ممكن يتناول تمر عشان في سكريات وده قبل التمرين، لكن أثناء التمرين المفروض يتناول المياه وعصاير، والمفروض نقلل الأكل السريع والوجبات الجاهزة حتى لو الشخص بيحرق جامد».

ضرورة عدم مقارنة الطفل بآخرين

وأشارت استشاري العلاج الطبيعي، إلى أنه لا يجب مقارنة الطفل بزملائه في النادي أو التدريبات، لأن ذلك يجعله يمارس مجهود إضافي يؤدي إلى إصابات كثيرة، ومن بينها الالتواء أو تمزق العضلات، مؤكدة أنه يجب منع الطفل من ممارسة الرياضة لمدة 3 أيام إذا كان مصابًا بالإجهاد.