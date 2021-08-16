منتصر: «داعش» في سيناء أكثر شراسة من طالبان.. نحمد الله على جيش مصر

علق الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر، على آخر تطورات الوضع في الدولة الأفغانية، بعد استيلاء وسيطرة حركة «طالبان» على العاصمة كابول، أمس، وذلك خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الجيش المصري لدية عقيدة قتالية تجعله يدافع حتى آخر نفس

وأضاف « منتصر»، خلال التدوينة، أن جماعات الجهاد التكفيرية الداعشية في سيناء، أكثر شراسة وعنفًا من طالبان، «لكن الفرق والحمد الله أن الجيش المصري لديه عقيدة قتالية، تجعله يدافع ويقاتل حتى آخر نفس أمام هؤلاء الإرهابيين القتلة»، موضحًا أن الجيش المصري لا يعرف الاستسلام أمام هؤلاء الخونة والعملاء والتكفيريين، أما الجيش الأفغاني فلا يملك إلا الفرار.

الجيش المصري لا يعرف الاستسلام

وقال المفكر والكاتب الدكتور خالد منتصر، «عمرك سمعت أو شوفت إن شعب جري هربان مذعورا واتعلق في أجنحة الطيارات، وفضل الموت سقوطا من السماء، عندما قالوا له سنطبق العلمانية، لكن سمعناها وشفناها لما قالوا حنطبق الشريعة».

تطورات الأوضاع في الأراضي الأفغانية

نجحت حركة «طالبان» في تطويق العاصمة «كابول»، وما كان أمام الرئيس أشرف غني، إلا أن يغادر البلاد وكذلك عدد آخر من المسؤولين، وأعلن «غني» بدوره انتصار الحركة، بحسب ما كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيما فرضت حركة «طالبان» حصارًا عليهم في بعض المناطق، فكان الاستسلام وترك السلاح مقابل الخروج بأمان والطعام، في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة أي شيء لعناصر الجيش هؤلاء، فبدأ كثير منهم يعتقدون أن حكومة أشرف غني لا تستحق القتال من أجلها.