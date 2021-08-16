الصور الأولى للفنان علي ربيع وزوجته من حفل زفافهما

نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور الخاصة بحفل زفاف الفنان على ربيع، على زوجته سلسبيل محمد، رغم التكتم الشديد الذي اتبعه قبل إقامة حفل زفافه مؤخرا.

حفل زفاف علي ربيع

وكان الفنان علي ربيع، احتفل بكتب كتابه فى يوم وفاة الفنانة دلال عبد العزيز ذاته، وهذا الأمر رفض أن يفصح عن خبر زواجه، أو أن يظهر أي معالم احتفال به، حيث قال فى تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن «العيلة دى مهمة عندى جدا، ومكنش ينفع أن أعلن عن أى حاجة وهما موجوعين».

وحتى الآن، لم يكشف الفنان على ربيع عن أى صور خاصة بحفل زفافه على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذه هي الزيجة الثانية للفنان علي ربيع، حيث أنه كان انفصل عن أم ابنته منذ نحو سنة تقريبا، بسبب مشكلات خاصة بينهما امتدت لعدة أشهر.

مسلسل أحس أب

يذكر أن الفنان على ربيع، كان شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل أحسن أب، الذي شارك فيه بجانب هاجر أحمد وجيهان خليل وسامي مغاوري ومراد مكرم وأحمد جمال سعيد وعماد رشاد وخالد عليش، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد يحيى ومحمد المحمدى وإخراج معتز التوني.

مسرحية صباحية مباركة

أما عن آخر الأعمال المسرحية التي قدمها على ربيع، كانت مسرحية صباحية مباركة، التي يشارك فيها بجانب أوس أوس وسليمان عيد وحسام داغر وطاهر أبو ليلة وأحمد سلطان وعدد آخر من الفنانين.