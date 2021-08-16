بوستر أغنية فيلم 200 جنيه يثير أزمة بين أحمد سعد وشركة الإنتاج

أعلن الفنان أحمد سعد، تأجيل طرح أغنيته الجديدة «200 جنيه»، بسبب أزمة مع شركة الإنتاج، وهي الأغنية الدعائية لفيلم 200 جنيه التي كان مقرر لها أن يتم طرحها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

أحمد سعد في أزمة بسبب بوستر فيلم 200 جنيه

نشر الفنان أحمد سعد فيديو له عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» أعلن فيه تفاصيل أزمته مع شركة الإنتاج قائلًا: «أنا عايز أعتذر لكل جمهوري الحبيب عن نزول أغنية فيلم 200 جنيه النهاردة علشان بس حصلت مشكلة والناس هتسألنى ايه هي المشكلة».

وأضاف أحمد سعد: «أنا نزلت بس بوستر دعائي للأغنية فيه صورتي فىي النص وصورة جميع الأبطال اللى هما العظماء واللى هما أبطال حياتي، الشركة طبعا زعلت وقالت دا هما صغيرين جدا وأنت عامل صورتك كبيرة بس دا مش بوستر للفيلم لأن أصلا كممثل مينفعش أتحط جنبهم أصلا بس أنا بقول كأغنية وأكيد أنا بطل الأغنية».

وتابع سعد: «أنا كاتب على بوستر فيلم 200 جنيه، دي أغنية فيلم 200 جنيه، فطبعا هما شركة عظيمة، وأكيد المشكلة هتتحل وان شاء الله تنزل الأغنية».

فيلم 200 جنيه

يذكر أن فيلم 200 جنيه هو بطولة عدد كبير من الفنانين ومنهم أحمد السقا وأحمد السعدني وأحمد رزق وغادة عادل وايمان العاصي ودينا فؤاد وخالد الصاوي وهاني رمزي وإسعاد يونس وأحمد آدم ومي سليم وليلى علوي ومحمود حافظ، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.