أعلنت الفنانة الشابة مروة عيد، عن وفاة شقيق الفنانة ولاء الشريف، بطلة المسلسل الشهير «أبوالعروسة»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك».

وفاة شقيق ولاء الشريف

ونشرت مروة قائلة: «لا إله إلا الله البقاء لله توفى إلى رحمة الله إسلام شقيق أخواتى وصديقاتى ولاء الشريف وإيمان الشريف وإنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته يارب ويصبركم».

وتابعت قائلة «أرجو قراءة الفاتحة له والدعاء له بالرحمة والمغفرة هو وكل أمواتنا جميعا».

مسلسل أبوالعروسة

يذكر أن الفنانة ولاء الشريف كانت قد تعرف عليها الجمهور من خلال مشاركتها في مسلسل «أبوالعروسة»، الذي شاركت فيه بجانب سيد رجب وسوسن بدر وكارولين عزمى وميدو عادل وأماني كمال وعدد آخر من الفنانين، وكانت تجسد فيه دور العروسة ابنة سيد رجب.