جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا «فيديو»

سجلت جنوب أفريقيا، 10139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و272 حالة وفاة بالفيروس التاجي.

من جانبها ذكرت صحيفة «ذا ساوث أفريكان» الجنوب أفريقية، أنه بذلك بلغ إجمالي الوفيات إلى 77141 حالة وفاة، ووصل إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و605 آلاف و586 شخصا، وبلغ إجمالي المتعافي من الفيروس مليونين و375 ألفا و634 حالة.

وفي سياق متصل انتقدت صحيفة «ذى جارديان» البريطانية مساعي الحكومات الغربية لبدء حملات تلقيح سكانها ضد فيروس كورونا المستجد بالجرعات المعززة بينما لا يزال الملايين في أفريقيا غير محميين تماما من مخاطر الوباء، حيث قالت الصحيفة في مقال لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، جوردون براون، إن الغرب فشل في الوفاء بوعده بالتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث تم شحن ملايين اللقاحات المصنعة في أفريقيا والتي كان من المفترض أن تنقذ حياة الأفارقة إلى أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة.

ذى جارديان: لا يزال الملايين في أفريقيا غير محميين من مخاطر كورونا

وأضافت الصحيفة البريطانية: «صندوق اقتناء اللقاحات الأفريقي (AVAT)، أصيب بخيبة أمل لفشل الغرب في الوفاء بوعوده بتقديم تمويل لـ700 مليون لقاح لقارة أفريقيا بحلول نهاية العام الجاري، حيث تمكنت مبادرة «كوفاكس» المعنية بتوفير اللقاحات للدول الفقيرة، من تأمين 60 مليون جرعة فقط حتى الآن».

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تفاوض الصندوق مع شركة جونسون آند جونسون للحصول على 400 مليون جرعة لقاح، ولم تتم الصفقة إلا بعد أن تدخل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وهدد بحظر جميع صادرات اللقاحات من جنوب أفريقيا، ووافقت أوروبا على بقاء جميع اللقاحات المستقبلية التي تنتجها الشركة في أفريقيا للقارة السمراء اعتبارا من أكتوبر المقبل.