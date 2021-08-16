ليلى حسين: «ملوك الجدعنة» الأقرب لقلبي.. ولا أفكر في الارتباط

قالت الفنانة ليلى حسين، إنها قدمت العديد من الأعمال الفنية، ولكن أقرب عمل إلى قلبها هو مسلسل «ملوك الجدعنة»، فكثيرون أشادوا بدورها في هذا المسلسل، ولكن البعض الآخر «اتخض» بسبب الشخصية التي قدمتها، موضحة أنها منذ الصغر تقوم بتقليد الكثير من الناس، سواء الأصدقاء أو المدرسين، ومن هنا اكتشفت حبها للتمثيل، وانتقلت إلى مجال التمثيل، كما أنها لم تكن تعرف الفنانة ياسمين رئيس بشكل شخصي قبل مشاركتها في المسلسل، ولكنها اكتشفت أن شخصيتها جيدة للغاية وتعمل على مساعدة الممثل، «شخصية حبوبة جدًا وأنا حبتها جدًا».

صدق المشاهر أهم من شكل الرجل

وأضافت أنها لا تهتم بشكل الرجل على الإطلاق، والأهم لديها أن يكون الرجل صادقا في مشاعره، وأن يمتلك كافة الصفات التي تحمل الرجولة، «أنا بطبعي شكاكة، ودي مش حاجة حلوة، والشك مش في الراجل فقط»، كما أن الشك جيد للغاية، لأنه يحمي الشخص من التعرض لأي فعل سيء، «في مثل بيقول حرص ولا تخون، الراجل عنده مشكلة طوال الوقت، ولازم يثبت أنه محل ثقة»، كما أن المرأة لديها حاسة سادسة بشكل زائد عن الرجل، فالمرأة تستطيع أن تستشعر القبول والحب، «المرأة بتكون حافظة الراجل اللي بتحبه كويس، فأكيد بتكون فاهماه كويس».

لا أستطيع تقليد الفنانين أو الفنانات

وأشارت الفنانة ليلى حسين، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنها لا تستطيع أن تقلد الفنانين أو الفنانات، ولكنها تحب الفنانة سعاد حسني في فيلم «صغيرة على الحب»، كما أنها دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية، وفشلت، وبعد ذلك قدمت مرة أخرى بعد الحصول على الكثير من الورش الفنية، وبعد ذلك تم قبولها في المعهد، كما أنها قدمت شخصية نملة أمام لجنة القبول في المعهد العالي للمسرح، ورسبت بهذا المشهد، وبعد ذلك قامت بتقديم شخصية عزيزة في مسرحية «أنت حر»، ونجحت بهذا المشهد في القبول في المعهد.

لا أفكر في الزواج الفترة الحالية

وأوضحت أنها لا تفكر الزواج في الفترة الحالية، «أنا لسه صغيرة، وحاسة إن ما أقدرش اتحمل مسؤولية الزواج، الزواج مش لعبة، وفي ناس كتير مش قادرة تتحمل الزواج، خلينا قاعدين دلوقتي»، كما أن لم تتعاقد على أي عمل حتى الآن لتقديمه في شهر رمضان المقبل، مضيفة أنها تحب كل الأدوار التي قدمتها، خاصة أنها لم تقدم دور مكرر، وهذا الأمر كان من حظها، لأن الممثل في البدايات لا يختار، ويقدم كل ما يعرض عليه من أجل الانتشار، كما أكدت أن أهلها كانوا خائفين عليها بسبب دخولها الوسط الفني، ولكن هذا الخوف تلاشى مع مرور الوقت، «كل شغلانة فيها الحلو والوحش».