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الوطن

ليلى حسين: لهجة "مغرومة" بـ"الأب الروحي" صعّبت الدور

منذ 31 دقيقة
كتب: ضحى محمد
ليلى حسين: لهجة "مغرومة" بـ"الأب الروحي" صعّبت الدور

ليلى حسين

أوضحت الفنانة ليلى حسين، الأشياء التى جذبتها لأداء دور "مغرومة" في مسلسل "الأب الروحي"، قائلة: "الدور مختلف فهى فتاة بدوية، ولهجتها صعبة، وشكلها مختلف عن حياتى الشخصية، لذلك اعتبر أن ذلك دور مهم في حياتي الشخصية، خاصة أن اللهجة كانت صعبة فى البداية وكان السيناريو مكتوب باللغة العربية الفصحى".

وأضافت حسين لـ"الوطن": "قبل التصوير بأسبوعين فقط، كنت أذاكر الورق باللهجة الصعيدي لأنني في ذات الوقت كنت أصور مسلسل (قانون عمر) لشهر رمضان المقبل، وتحدثت مع هاني بشأن ذلك، وجلست مع المصحح قبل التصوير بيومين، واستطعت أن أقدم الدور بشكل الذى كنت أتمنى تقديمه به".

مسلسل "الأب الروحي" بطولة وفاء سالم، إيهاب فهمي، سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، محمد رياض، بيومي فؤاد، ميرهان حسين، عايدة رياض، محمد عادل، محمد عز، عزت أبو عوف، كارولين عزمي، كيرا الصباح، إخراج تامر حمزة، تأليف هاني سرحان.

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