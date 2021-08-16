خالد قاسم: الدولة حريصة على تسهيل حياة أصحاب الهمم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية، تهتم بتوسيع مشاركة أصحاب القدرات الخاصة في المشروعات الموجودة في مختلف المحافظات، في إطار حرص الدولة على توفير الفرص لذوي الهمم، وتسهيل الحياة عليهم، في ظل تفوقهم في بعض المجالات الرياضية، ولأنهم نسبة كبيرة في مختلف المحافظات المصرية.

ولفت «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، المذاع على فضائية «Extra News» اليوم، وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، إلى أن مشاركة أصحاب الهمم في الأنشطة المختلفة، يطبق العدالة الاجتماعية، لذا أبرمت وزارة التنمية المحلية بروتوكول تعاون لتنفيذ مبادرة إتاحة أرصفة القاهرة لذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تحقيق تكامل بين كل أفراد الشعب المصري.

المعادي أولى محطات البروتوكول المبرم

وأضاف أن المبادرة بدأت في منطقة المعادي، وستنتشر في باقي الأنحاء، لافتا إلى أن شوارع المعادي مهيأة، وكان من السهل تنفيذ البروتوكول فيها، لكنها ستكون نبراسا لباقي المحافظات وشوارع القاهرة.

البروتوكول يزيد من حماس أصحاب الهمم لتحقيق النهضة الشاملة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن هذا البروتوكول يضيف إلى أصحاب الهمم الذين سيزيد لديهم الحماس، لتقديم أفضل ما عندهم لتحقيق النهضة الشاملة في البلاد.

أصحاب الهمم عددهم كبير ويجب خدمتهم

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن أصحاب الهمم عددهم كبير ويوجد احتياج في كل المحافظات لتسهيل الصعوبات عليهم، لذا تحرص الدولة على تنفيذ مشروعات لهم، خاصة في الأماكن المهيأ فيها تنفيذ المشاريع الخاصة بهم، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية من أولى الوزارات التي اهتمت بذوي الهمم.

كود يوضح جاهزية المباني الحكومية لذوي الهمم

وذكر قاسم أن كل مبنى حكومي يجب أن يشكل كودا، يوضح جاهزية المبنى لاستقبال ذوي الهمم، وذلك يوضح أن الأرض بها شريط، يساعد أصحاب فاقدي البصر، مهيئأ لهم، ويستخدمونه من خلال العصا الخاصة بهم، وكذلك فإن محطات القطارات والمترو تحتاج وجود علامات بارزة لهم، من أجل التسهيل عليهم، خاصة أن أصحاب الهمم يحققون إنجازات كثيرة في الرياضة.