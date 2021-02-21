«القوى العاملة» تعين 4652 شابا بينهم 19 من أصحاب الهمم بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية 4652 شاباً، منهم 19 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7 آلاف و972 راغب عمل منهم 29 من ذوي القدرات، فضلًا عن توفير 239 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح أنَّ المديرية أجرت تفتيشا في مجال السلامة والصحة المهنية على 463 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 417 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ130 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية، في تقريره عما تمّ إنجازه خلال يناير الماضي، إلى أنَّ المديرية تلقت 174 شكوى جديدة، إضافة إلى 144 شكوى مرحلة من شهر ديسمبر، تمّ بحث 204 شكاوى منها، وتبين أن 82 شكوى مستوفاة، وتمّ تحرير 122 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 114 شكاوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي، تمّ التفتيش على 510 منشآت، وعمل 48 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 316 محضراً، وبحث 159 شكوى عمالية، وتنظم 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية أنَّه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 91 ترخيصا، و استخراج تراخيص لأول مرة لـ34 أجنبياً، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ46 متدربًا، بإجمالي 3 دورات بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، كما استخرجت 1181 شهادة قياس مستوى مهارة، و1225 رخصة مزاولة حرفة.