قبل عرضها.. معلومات عن مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني

يستعد الفنان يحيى الفخراني لافتتاح مسرحيته الجديدة ياما في الجراب يا حاوي، اليوم الثلاثاء، على خشبة مسرح مدينة الإسكندرية بعد عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كل التفاصيل قبل بدء العرض.

أبطال مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

وفي هذه السطور، أهم المعلومات عن مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» قبل عرضها، حيث إن المسرحية تضم عددا كبيرا من الفنانين ومنهم يحيى الفخرانى وإياد نصار وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبي وشريف دسوقي ولبنى ونس وعلاء قوقة ورضا إدريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث للمرة الأولى في المسرحية

ويشهد عرض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» مواقف تحدث للمرة الأولى من بينها وقوف الفنانين محمد الشرنوبي وكارمن سليمان على خشبة المسرح للمرة الأولى فى عمل مسرحي.

وأيضا مشاركة الفنان شريف دسوقي للمرة الأولى فى عرض مسرحى وهو على كرسي متحرك بعد إجرائه مؤخرا عملية لبتر قدمه بسبب تدهور حالته الصحية حيث إنه يجسد خلال المسرحية شخصية رجل أعرج.

مواعيد عرض مسرحية ياما فى الجراب يا حاوي

مسرحية ياما في الجراب يا حاوى سيتم عرضها لمدة 6 أيام متتالية على خشبة مسرح الإسكندرية وبعد ذلك سيتم بدء عرضها على خشبة مسرح الماركيه بالقاهرة بدءا من يوم الخميس الموافق 26 أغسطس.

كما أن مسرحية ياما في الجراب يا حاوي هي عن رائعة «ألف ليلة وليلة» لبيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي .

يذكر أن الفنان يحيى الفخرانى كان قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل نجيب زاهى زركش والذي شارك فى بطولتة بجانب أنوشكا ومحمد محمود وإسلام إبراهيم وعدد آخر من الفنانين.