على ربيع عن وقوف حمو بيكا على المسرح: «اللى نفسه في حاجة يعملها»

حالة كبيرة من الجدل سببها الفنان أشرف عبد الباقي، بعد أن أعلن اختيار مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، ليشاركه في مسرحيته الجديدة «شمسية وأربع كراسي»، التي تعرض في مدينة الساحل الشمالي.

على ربيع يدافع عن حمو بيكا

وتعرض أشرف عبد الباقي وباقي أبطال المسرحية، لحالة هجوم حادة، وعن هذا الأمر، علق الفنان على ربيع عضو فرقة مسرح مصر، عن رأيه فى الأزمة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلا: «أنا مش شايف إن فيه أي مشكلة إن حمو بيكا يشارك في المسرحية، ليه فيه حالة هجوم كبيرة».

وتابع على ربيع: «ايه الأزمة يعني؟ واحد وبيشارك في عمل فني وبعدين كل اللى نفسه فى حاجة يعملها».

وأكد على ربيع، أنه لم يشاهد مسرحية شمسية وأربع كراسي حتى الآن، لكنه سيسافر لمشاهدتها خلال الفترة المقبلة، ليهنئ أصدقائه محمد أنور وأوس أوس وأشرف عبد الباقي بالعمل.

مسرحية شمسية وأربع كراسي

يذكر أن مسرحية شمسية وأربع كراسي، بطولة أشرف عبد الباقي وأوس أوس ومحمد أنور وميريهان حسين ومحمد عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج أشرف عبد الباقي، ويجري عرضها الآن في مدينة الساحل الشمالي.

مسلسل أحسن أب

وشارك علي ربيع في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل أحسن أب، الذي شارك فى بطولته بجانب هاجر أحمد وجيهان خليل وسامى مغاورى وأحمد جمال سعيد ومراد مكرم وخالد عليش وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدى واخراج معتز التوني.