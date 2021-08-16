تفاصيل مصرع مسن مختنقا في دار السلام.. «نام وساب السيجارة والعة»

صرّحت جهات التحقيق بالقاهرة، بدفن جثة مُسن لقى مصرعه، اليوم، في منطقة دار السلام، مختنقا من دخان حريق نشب في غرفته أثناء نومه، إثر تركه السيجارة مشتعلة وغلبه النوم، حيث كشفت التحريات أن المتوفى في العقد السابع من العمر، وأنه يقيم بمفرده داخل الغرفة في أحد عقارات منطقة دار السلام.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت جهات التحقيق وحدة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكلفت المباحث استدعاء أسرة المتوفى، لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، ثم صرّحت بالدفن.

بلاغ حريق

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل غرفة في أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور جرى الاتصال بالحماية المدنية، التي دفعت بعربتي إطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران وإطفائها، وأسفر الحريق عن وفاة صاحب الغرفة ويدعى «عيد أحمد حسين»، في العقد السابع من العمر، كما أتت النيران على محتويات الغرفة وقطع الأثاث التي كانت فيها.

تحريات المباحث

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة دار السلام لمكان الحادث للمعاينة، وتحرير محضر بالواقعة، حيث كشفت التحريات التي باشرها ضباط مباحث دار السلام، أن المُسن المتوفى كان يقيم في الغرفة بمفرده، وأشعل سيجارة وغلبه النوم، بينما كانت السيجارة في يده، وأدت إلى اشتعال النيران في محتويات الغرفة، كما تسببت في إحداث دخان كثيف أدى إلى وفاة المُسن مختنقا.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي صرّحت بالدفن، بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، التي بيّنت أن الوفاة نتيجة الاختناق، ونفت وجود شبهة جنائية في الوفاة.