الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بالإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدينة في محافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق هائل، اندلع مساء اليوم الاثنين، في منطقة زراعية على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.

6 سيارات للسيطرة علي الحريق

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء خالد كامل، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد إبلاغ أحد المواطنين عن اشتعال النيران في منطقة تابعة لقرية سرابيوم.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء فور تلقي البلاغ، من أقرب نقطة إطفاء لعمل جدار فاصل بين مكان الحريق وأقرب منزل لها، كما استعانت الحماية المدنية بثلاث سيارات أخرى، من أقرب نقط إطفاء بقرية «أبوعطوة» ومركز ومدينة فايد، للمساعدة في عملية إخماد الحريق ومحاصرة النيران.

مصادر: لا توجد إصابات بشرية

وأكدت المصادر الأمنية عدم وجود أي إصابات في الحريق أو خسائر بشرية، أو خسائر في المنازل، مشيرةً إلى أن الخساىر تقتصر فقط على مجموعة من أشجار النخيل، اشتعلت بها النيران.

ونشر عدد من المواطنين مقطع فيديو لاشتعال النيران في النخل وأرض زراعية مليئة بالـ«الهيش»، مما تسبب في ارتفاع النيران، مع زيادة سرعة الرياح.

وانتقل على الفور ضباط البحث الجنائى بمركز شرطة فايد، والمعمل الجنائي، لفحص البلاغ، ومعرفة سبب اندلاع الحريق، فيما حررت الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وقال شهود العيان إنهم تفاجأوا باشتعال النيران داخل الأرض الزراعية وسرعان مارتفعت ألسنة اللهب إلي أعلي وانتقلت إلي النخل الذي اشتغل بسرعة كبيرة بسبب الرياح وانتقلت لأكثر من نخلة مما تسبب في انتشارها.