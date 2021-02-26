عاجل.. النيابة تحيل المتهمين بقتل مسن وزوجته في «سرابيوم» للجنايات

قرر المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، إحالة أوراق قضية المتهمين بقتل مسن وزوجته بقرية سرابيوم إلى محكمة الجنايات.

واستمع فريق من النيابة العامة بنيابة مركز فايد علي مدار الأيام الماضية لأقوال المتهمين، فيما عاينت النيابة موقع الجريمة قبل وبعد القبض على الجناة، واعترف المتهمون تفصيليا بإعدادهما خطة لإنهاء حياة المجنى عليه الأول للتحصل علي مفاتيح المنزل ودخوله وسرقة محتوياته.

وبحسب التحقيقات قال المتهم الأول إنهما اتفقا علي الخلاص من المجني عليه والدخول إلي المنزل لسرقته مشيرا إلي أنهما قيدا الضحية من يديه وقدميه وكتما أنفاسه حتى وفاته وسحبا جثته داخل السور الخاص بمنزله.

ودخل المتهمان الي المنزل باستخدام المفاتيح الخاصة به وتحصلا علي مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، واعترف المتهم الثاني باعتدائه بآلة حادة مدببة على المجني عليها وطعنها بها وكتم أنفاسها لحين التأكد من وفاتها واستوليا على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.

وتصدرت مطالبات أهالي القرية بإعدام المتهمين في الواقعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الإسماعيلية ودشن مواطنون بقرية سرابيوم هاشتاج يطالب بمحاكمة المتهمين العاجلة وتنفيذ الحكم في ميدان عام.

وقال عبد الله خاطر أحد أهالي القرية إن المتهم الأساسي في الواقعة كان يرتبط بمعظم أهالي القرية طيبة: «الجميع كانوا يساعدونه ويعاونونه على تحمل أعباء المعيشة»، لافتا إلى إن المتهم ارتكب فعلته دون الاستجابة لتوسلات المجني عليهما رغم كبر سنهما وتجاوزهما 70 عاما، وتابع: «ماصعبوش عليه وما يعرفش إن الناس دي فاتحين بيوت ناس غلابه كتير، منه لله».