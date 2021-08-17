بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2021 «ثالثة ثانوي» عبر الوطن ووزارة التربية والتعليم

ينتظر مختلف طلاب الصف الثالث الثانوي الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي من المنتظر الإعلان عنها اليوم الثلاثاء بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لذا تستعرض «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021 «ثالثة ثانوي» عبر «الوطن» ووزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس.

وحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وما أعلنته «التعليم» على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن مؤتمر وزارة التربية والتعليم والذي سوف يتم الإعلان فيه عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة 2021.

ومن المفترض أن يحضر المؤتمر الصحفي الذي سيعقد ظهر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 1 ظهرا، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المقرر تقديم نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، بالإضافة إلى المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

نتيجة الثانوية العامة 2021 «ثالثة ثانوي» عبر «الوطن» ووزارة التربية والتعليم.. بالاسم ورقم الجلوس

ويستطيع جميع طلاب الصف الثالث الثانوي التعرف على النتيجة من خلال وزارة التربية والتعليم وموقع «الوطن» والدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، ثم تسجيل كل البيانات المطلوبة للطالب.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيبس بوك»، أنه تم بالفعل اعتماد نتيجة الثانوية العامة، بالإضافة إلى تهنئة الأوائل من الطلاب إلى جانب عقد المؤتمر الصحفي وذلك غدا الثلاثاء حسب تم الإعلان سابقا.

وأضاف «شوقي» أن كل ما يتم كتابته على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الصفحات الإلكترونية حول كل من الأوائل وتسريبات الدرجات مع تسريبات الطلاب الأوائل، بالإضافة إلى نسب النجاح ليس له أي أساس من الصحة، كما تمنى وزير التربية والتعليم خالص الأمنيات بكل من النجاح والتوفيق لكل الطلاب.