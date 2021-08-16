متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021؟

في تمام الساعة الخامسة مساءً، غدا الثلاثاء، تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك بحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد أن النتيجة ستعلن بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد في تمام الساعة الواحدة بثلاثة ساعات، موضحا أن النتيجة مطمئنة والتصحيح تم إلكترونيا بأجهزة الماسح الضوئي، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن نسب النجاح لطلاب الشعب العلمية والأدبية.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 ستُعلن بدرجات الطالب في كل مادة غدا الثلاثاء، وذلك عبر رابط سيتم تخصيصه على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أن الدرجات مطمئنة حتى الآن.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر «الوطن»

وكشفت جريدة «الوطن» عن رابط إلكتروني للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات كاملة، ويتم الحصول على النتيجة من خلال كتابة رقم الجلوس والضغط على زر «بحث» ثم تظهر النتيجة بالدرجات والمجموع الكلي، بالإضافة إلى درجات الطالب في المواد التي لا تضاف للمجموع.

نتيجة الثانوية العامة 2021 «مش زي زمان»

وفي رسالة عامة لوزير التربية والتعليم، لأولياء الأمور، أكد أن نتيجة الثانوية العامة 2021 «مش زي زمان»، مؤكدا أن الدرجات مطمئنة والاختلاف يكمن فقط في شرائح توزيع الدرجات، لافتا إلى أن الامتحانات السابقة اعتمدت على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2021

وأكد شوقي، أنه سيتم تخصيص رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن الامتحانات عقدت ورقيا بنظام «البابل شيت» والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم.

وأضاف «شوقي»، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة لجميع الطلاب وأولياء الأمور، مؤكداً أن الوزارة حرصت على تطبيق تعليم على مستوى متميز للطلاب للكشف عن مستواهم الحقيقي.