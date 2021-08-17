ندى رحمي لـ«الوطن»: حالة والدتي غير مستقرة.. وتحاول إظهار العكس

أكدت الفنانة والإعلامية ندى رحمي أن والدتها الفنانة سحر عبدالحميد ما زالت حتى الآن في الرعاية المركزة تحت الملاحظة.

وقالت ندى، لـ«الوطن»: «والدتي ما زالت حالتها غير مستقرة فتعاني من سرعة في ضربات القلب والنبض وما زالت في الرعاية المركزة تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة».

وأضافت ندى: «والدتي رغم أنها في الرعاية ومريضة تحاول بشتى الطرق أن تثبت لي ولشقيقي أنها بحالة جيدة، ورغم أنني كنت متماسكة وأنا داخل الرعاية معها إلا أنني لا أستطيع تحمل رؤيتها وسط الأجهزة وانهرت من البكاء إلا أنها بطريقتها المرحة رغم تعبها الشديد، تحاول أن تثبت لنا أنها بحالة جيدة وتضحك وتمزح معنا ومع طاقم التمريض لكن للأسف الأجهزة تثبت عكس ما تحاول إظهاره».

وتابعت ندى «الرجاء كل من يحب والدتي أو يتذكر يوم مشهد ضحكته فيه الدعاء لها، لكن من لي معزة في قلبه أو أسعدته في يوم أن يدعو لأمي فهي في أشد الحاجة للدعاء هذه الفترة».

الفنانة سحر عبدالحميد تتعرض لأزمة صحية

وأعلنت الإعلامية ندى رحمي في الساعات الأولى من صباح أمس، عبر حسابها على «فيس بوك»، تعرض والدتها الفنانة سحر عبدالحميد، لأزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها الرعاية المركزة، بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وكتبت ندى رحمي عبر حسابها «شكرا لكل اللي سأل، ماما اتحجزت في مستشفى بالدقي في الرعاية المركزة.. دعواتكم».