«الوزراء»: نسبة من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح لا يتجاوز 5%

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المعايير الأول الذي يتم على أساسه تقييم الدول حاليًا هو نسبة من تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» من إجمالي عدد السكان، موضحًا أن مصر حتى الآن كل من تلقى الجرعة الأولى لا يزيد عن 5 ملايين نسمة، أي لا يتجاوز الـ 5% من سكان مصر، ولدينا طموح بأن نصل لتطعيم 40% من الشعب المصري على الأقل حتى نهاية العام الجاري.

لقاحات كورونا تقلل نسبة الإصابة والوفيات من الفيروس

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن نظرة المجتمع الدولي للدول من الناحية السياحية وكل النواحي الاقتصادية والتجارية بين الدول هو نسبة تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان، فضلًا عن أن لقاحات فيروس كورونا تقلل نسبة الإصابة والوفيات بشكل كبير بعدما نتوسع في عملية التطعيم.

تطعيم موظفي الحكومة وطلاب وأساتذة الجامعات والمعلمين أولوية قصوى

وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هو وضع الخطوات التنفيذية بمثابة التطعيم الاجباري في الجامعات وكل ما يعمل في العملية التعليمية سواء الجامعية، أو أطقم التدريس في كل المدارس المصرية وكذلك موظفي الحكومة، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان ستقوم بتسيير قوافل بها فرق طبية متنقلة للجهات والهيئات الحكومية والجامعات والمدارس لتطعيم من ينطبق عليه الشروط وهو ألا يقل عمره عن 18سنة.