تفاصيل استقالة رئيس الوزراء الماليزي.. فقد دعم الأغلبية

استقال رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، من منصبه، اليوم الاثنين، بعد أقل من 18 شهر من بدء ولايته، ليصبح أقل زعماء ماليزيا بقاء في حكمه، بعد أن أقر بأنه فقد دعم الأغلبية للحكم.

استقالة رئيس الوزراء الماليزي بسبب تصاعد الغضب الشعبي

وترجع استقالة رئيس الوزراء الماليزى، إلى تصاعد الغضب الشعبي بشأن ما كان يُنظر إليه على نطاق واسع من تعامل حكومته السيئ مع وباء كورونا، وسيؤدي رحيل محي الدين إلى إغراق البلاد في أزمة جديدة، وسط تفشي الجائحة.

وتعد ماليزيا من الدول التي تسجل أعلى معدلات الإصابة والوفيات للفرد في العالم، بعد تجاوز الحالات اليومية للإصابات 20 ألفًا خلال الشهر الجاري، بالرغم من حالة الطوارئ التى فرضتها البلاد واستمرت لمدة سبعة أشهر وفرض الإغلاق منذ يونيو لمعالجة الأزمة.

وعن تفاصيل استقالة رئيس الوزراء الماليزى، أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي خيري جمال الدين، اليوم، أن مجلس الوزراء قدم استقالته إلى ملك البلاد، قائلا: «لقد قدم مجلس الوزراء استقالتنا إلى الملك.. أشكركم على إتاحة الفرصة مرة أخرى لخدمة الوطن .. بارك الله في ماليزيا»، وفقا لما ذكرته صحيفة ذا استار الماليزية على موقعها الإلكتروني.

وترأس رئيس الوزراء محي الدين ياسين صباح اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء قبل أن يتوجه إلى لقاء الملك السلطان عبد الله راية الدين المصطفى بالله شاه.

ولفتت وسائل إعلام محلية، إلى أن رئيس الشرطة الوطنية ورئيس لجنة الانتخابات والنائب العام، استدعوا أيضا للقصر اليوم الاثنين، قبل وصول محيي الدين، فيما لوح رئيس الوزراء الماليزى للصحفيين عند بوابة القصر وغادر بعد 40 دقيقة، ومن المتوقع أن يعقد محي الدين مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن رئيس الوزراء الماليزي، فقد أغلبيته بسبب الاقتتال الداخلي في الائتلاف الحاكم.

يشار إلى أن نواب من المعارضة قد طالبوا محي الدين ياسين، بالاستقالة بعد اتهامه بالكذب على مجلس النواب والملك.

فيما تحدى رئيس الوزراء دعوات الاستقالة لأسابيع، قائلًا: إنه سيثبت أغلبيته في البرلمان من خلال تصويت على الثقة في سبتمبر، ولكنه اعترف قبل أيام للمرة الأولى بأنه لا يتمتع بأغلبية وبذل جهدا أخيرا لجذب المعارضة، من خلال الوعد بإصلاحات سياسية وانتخابية مقابل دعم التصويت على الثقة، وتم رفض العرض بالإجماع.

من يتولى رئاسة الحكومة الماليزية؟

وبشأن من يتولى رئاسة الحكومة الماليزية خلفا لمحى الدين المستقيل، فلم يتضح من الذي يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة، حيث لا يتمتع أي نائب بأغلبية واضحة في البرلمان، أو ما إذا كان من الممكن إجراء انتخابات في ماليزيا وسط تفشي وباء كورونا، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويمتلك الملك السلطة الدستورية لتعيين رئيس وزراء، من بين المشرعين المنتخبين بناء على من يعتقد أنه يمكنه قيادة الأغلبية.

وكان رئيس الوزراء الماليزى محي الدين اختير رئيسا للوزراء العام الماضي بعد استقالة غير متوقعة لمهاتير محمد.

تسجيل 20 ألف و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ماليزيا

جدير بالذكر أن ماليزيا سجلت 20 ألفا و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا أول أمس؛ ليرتفع إجمالى إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الفيروس إلى مليون و404 آلاف و899 إصابة مؤكدة، منها 247 ألفا و261 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الوفيات في ماليزيا 12 ألفًا و510 حالات وفاة.