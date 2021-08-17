أول تعليق لنائب أبوكبير بعد قرار التعليم حجب نتيجة أبنائه: «صبر جميل»

في أول تعليق لعضو مجلس النواب عن دائرة أبوكبير بعد قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حجب نتيجة أبنائه والتحقيق في تسريبها، كتب عضو المجلس منشورا مقتضبا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» قال فيه «فصبر جميل والله المستعان»، بينما انهالت التعليقات الغاضبة بسبب عدم مراعاة شعور أولياء الأمور.

ورد النائب على تعليق أحد متابعيه الذي يحضه فيه على الرد قائلًا: «حضرتك ليك رصيد عندالناس اطلع رد علي السفهاء دول بس مش تزعل مني فرحتك باولادك كانت غلط »، ليرد النائب قائلًا: «حبيبي زيي زي ناس كتير جابت النتيجه الفرق ان البعض مستكتر المجموع مع ان اولادي ربنا يحفظم ويحفظ ابناء الجميع طول عمرهم بيقفلوا من اولي ابتدائي واخوهم الكبير في رابعه طب اسنان طيب اعمل ايه مع ان الناس اعلنت نتايجها ولكن الحمدلله علي كل حال».

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حجب نتيجة أبناء أحد أعضاء مجلس النواب بدائرة أبوكبير بمحافظة الشرقية وذلك بعد انتشار التهاني والتبريكات على تفوق نجلي النائب.

وكتب شوقي: «قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية، لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر».

وينتظر مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة وذويهم إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم، بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم للإعلان عن أوائل الثانوية العامة وتفاصيل النتيجة.

وتوفر جريدة الوطن لقرائها ولطلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس حيث يمكن للطالب تسجيل بياناته من هنا على أن تصله النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

وتأتي نتيجة الثانوية العامة 2021 لأول امتحانات ثانوية عامة بالنظام التعليمي الجديد، حيث خاض الطلاب امتحانات مختلفة خلال الصف الأول والثاني الثانوي بعدما استلموا التابلت لأول مرة في نظام التعليم المصري، ليخوضوا تجربة التعليم الجديدة لأول مرة.

وخاض الطلاب امتحانات الثانوية العامة هذا العام بنظام جديد للأسئلة التي تعتمد على الفهم والغى النظام الجديد الشكل المعمول به لكراسة الإجابة القديمة واستحداث نظام جديد حتى يتم تصحيح النتيجة بشكل إلكتروني بدون تدخل العنصر البشري لعدم وجود اسئلة مقالية في الشكل الجديد للامتحان.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي