وزير التعليم يعلن حجب نتيجة ابني عضو «النواب» بأبوكبير لتسريبها

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حجب نتيجة الثانوية العامة لابني أحد أعضاء مجلس النواب بدائرة أبوكبير بمحافظة الشرقية.

وكتب شوقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية، لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر».

إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة سيكون اليوم، بعد مؤتمر صحفي يعقد ظهر اليوم.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس بكل سهولة، حيث يوفر موقع جريدة «الوطن» هذه الخدمة بشكل مجاني، ويمكن للطلاب تسجيل بياناتهم لتصلهم النتيجة فور اعتمادها رسميًا.

ويمكنك الحصول على النتيجة سواء بالاسم أو رقم الجلوس أو الاسم ورقم الجلوس حيث ستعلن النتيجة بشكل رسمي اليوم الثلاثاء فور انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي سيعلن خلاله عن أوائل الثانوية العامة.