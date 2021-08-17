تعلن وزارة التربية والتعليم ، نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بعد قليل، فور اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي في حدود الساعة الواحدة ظهر في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة في وسط القاهرة، وقال الدكتور طارق شوقي لـ«الوطن»، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 ستكون مختلفة عن نتائج السنوات الماضية، وأنّ ظاهرة الحصول على نتيجة 100% لن تتكرر مرة أخرى، موضحًا أنّ المجاميع «هتكون زي أيام زمان».

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، بسهولة ويسر، حرصًا على رفع حالة التوتر التي تصيب الطلاب في مثل هذه الأوقات. ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال هذه الخطوات:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

- كتابة الاسم ورقم الجلوس.

- الضغط على خانة إظهار، لتظهر النتيجة بعدها.

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. حجب نتيجة 360 طالبا

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة حجبت نتيجة نحو 360 طالبا وطالبة، ساهموا في عمليات الغش والتسريب الإلكتروني للامتحانات، فضلا عن منح درجات الحافز الرياضي لما يقرب من 1000 طالب، وذلك وفقا لما يحدده القانون واستنادا للبطولات التي حصلوا عليها.

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. حجب نتيجة نجلي نائب في الشرقية

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة حجبت نتيجة نجلي النائب البرلماني عن دائرة أبو كبير في محافظة الشرقية، بعد تسريب النتيجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنّ الأمر برمته يخض للتحقيق.