بعد قليل.. محاكمة 12 متهما في خلية «هشام عشماوي»

تعقد محكمة أمن الدولة بمحاكم طرة، وتحديدًا في الدائرة الأولى إرهاب بعد قليل، جلسة تستمع خلالها إلى دفاع 12 متهمًا بقضية «خلية هشام عشماوي».

خلية هشام عشماوي ضمت 12 متهما

يذكر أنّ المتهمين الـ12 في «خلية هشام عشماوي» هم كالتالي: ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد عبدالحكيم حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.

تعطيل الدستور والاعتداء على المنشآت العامة.. أبرز الاتهامات

وكان أمر الإحالة في القضية قد نص على أنه في غضون عامي 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول ويدعى ميسرة عبدالحكيم، منصب القيادة في إحدى الجماعات الإرهابية وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، كما تضمن أمر الإحالة سعي تلك الجماعة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين بالإضافة إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين في ممارسة شؤون حياتهم.

الإضرار بالوحدة الوطنية

وجاء في أمر الإحالة للمتهم الأول أنّ الجماعة التي تولى قيادتها سعت أيضًا إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إذ أنّ منهج الجماعة الإرهابية قائم في الأساس على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، كما دعت الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وحرّضت على الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واعتبرت المواطنين التابعين للدين المسيحي مستباحي الدماء ودعت إلى استحلال أموالهم وممتلكاتهم بالإضافة إلى دور عبادتهم، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، إذ قامت باستهداف المنشآت العامة، وانتهجت الجماعة بما فيها من قيادة وأعضاء الإرهاب من أجل تخويف المواطنين وبث الرعب في نفوسهم لتحقيق أغراضهم الإجرامية التي يسعون إليها.