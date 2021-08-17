تُعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس «الرابط والتفاصيل» خلال ساعات على موقعها الإلكتروني الرسمي، أو من تطبيقات جهاز التابلت التي تمّ تفعيلها تحت مسمى «نتيجة الثانوية العامة» و«موقع الوزارة النتيجة»، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد في تمام الساعة الواحدة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ نتيجة الثانوية العامة 2021 سيتمّ إعلانها اليوم بعد إنعقاد المؤتمر الصحفي بديوان الوزارة وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكّداً أنَّ النتيجة مطمئنة ولا داع لقلق أولياء الأمور والطلاب.

وأضاف «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ إعلان كل التفاصيل المتعلقة بانخفاض درجات الطلاب هذا العام وإنخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات، مؤكّداً أنَّه سيتمّ توضيح الهدف الأساسي من تطبيق امتحانات بنمط الأسئلة الموضوعية لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة.

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وتابع وزير التربية والتعليم، أنَّ الوزارة ستعلن عن مراحل التطوير الجذرية التي اتبعتها في المنظومة التعليمية وخاصة الثانوية العامة بداية من طرق التعليم مروراً بالامتحانات التجريبية وصولاً إلى الامتحانات النهائية التي عُقدت ورقياً بنظام البابل شيت الذي يعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وأكّد «شوقي»، أنَّ خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 تتمثل في فتح جهاز لتابلت، وفتح تطبيق «نتيجة الثانوية العامة» أو «موقع الوزارة النتيجة»، وكتابة رقم الجلوس ثم تظهر النتيجة بالدرجات كاملة والمجموع الكلي للطالب والدرجة العظمى، موضحاً أنَّ المجموع الكلي هو 410 درجة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنَّ نتيجة الثانوية العامة 2021 لا تختلف كثيراً عن الأعوام الماضية، موضحاً أنَّ الدرجات مطمئنة وتعبر عن المستوى الحقيقي للطلاب، مشيراً إلى أنَّ الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.