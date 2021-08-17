برقم الجلوس اعرف نتيجة الثانوية العامة 2021 (الرابط والتفاصيل)

دقائق معدودة ويحسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مصير دفعة الثانوية العامة 2021، والتي عقدت امتحاناتها لأول مرة بنظام البابل شيت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ إجراءات احترازية مشددة ضد كورونا، وقال الدكتور طارق شوقي، إنّه برقم الجلوس اعرف نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأضاف «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال رابط «نتيجة الثانوية العامة» أو تطبيق «موقع الوزارة النتيجة» على جهاز التابلت، موضحا أنّه متاح للطلاب التعرف على استخدام التطبيقين.

تعرف على تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّه سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة والدرجات التي حصل عليها الطلاب خلال مؤتمر صحفي يعقد خلال ساعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك المقاعد المتاحة أمام الطلاب في الجامعات.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنّ الوزارة ستعلن رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عقب انعقاد المؤتمر الصحفي، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، مشددا على تدوين البيانات بطريقة صحيحة.

تفاصيل تنسيق الجامعات بعد نتيجة الثانوية العامة 2021

وقال وزير التربية والتعليم، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 قريبة من الأعوام الماضية، موضحا أنّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، سيكشف عن تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 للغشاشين

وكشف «شوقي»، عن أنّه جرى حجب نتائج الطلاب الذين تورطوا في وقائع غش في امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدا أنّ الوزارة حريصة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتم تطبيق تصحيح إلكتروني لأول مرة في الثانوية العامة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021