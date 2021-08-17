لمهندسي البرمجيات.. «الهجرة» تفتح باب التسجيل لشغل وظائف بألمانيا

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن توفير فرص عمل في ألمانيا، للمهندسين في مجال هندسة البرمجيات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا» (THAMM).

وكشفت وزارة الهجرة، عن أن التقدم للوظائف المعلن عنها سيكون عن طريق إرسال نسخة إلكترونية من الاستمارة المرفقة والمستندات المطلوبة إلى الوزارة على البريد الإلكتروني من هنــــا ، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري.

وأضافت الوزارة أن شروط التقدم لهذه الوظائف تمثلت في:

- أن يكون المتقدم مقيما في جمهورية مصر العربية، ويحمل الجنسية المصرية.

- السن لا تزيد عن 40 عاماً.

- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة على الأقل.

- خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس المجال بعد التخرج.

- إجادة العمل على قواعد البيانات مثل MySQL/ Oracle / SQL.

- خبرة في العمل بلغات البرمجة مثل JAVA / JAVAEE / JavaScript / C ++ / C # /Python / HTML5 / CSS3 /Angular React / PHP / S4 / HANA / Swif (iOS)/ Kotlin (Android).

- خبرة في مهام تكنولوجيا المعلومات الأخرى مثل تطوير مواقع الويب أو تطوير التطبيقات أو السحابة الإلكترونية.

- معرفة اللغة الإنجليزية حتى المستوى C1.

- إجادة التعامل مع العملاء.

وشددت وزارة الهجرة، على أن ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، ولن يجر النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن ترسل الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF، وسيجري النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.

وستعقد مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية، كما سيجري توفير ندوة تعريفية مفصلة حول برنامج «THAMM» ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا، للمرشحين قبل المقابلات، كما ستكون هناك مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.

ولفتت وزارة الهجرة، إلى أن من يجتاز مرحلة المقابلات الشخصية من المرشحين سيحصل على برنامج تدريبي مكثف في القاهرة، بهدف الإعداد والتأهيل المغادرة والعمل في ألمانيا.