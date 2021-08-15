وزيرة الهجرة تكرم عددًا من المشاركين في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

كرمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددًا من المشاركين في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، مشيدة بالروح الرائعة والإقبال الكبير من الجميع في دعم المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، معربة عن فخرها بما رأته من المصريين خلال هذه المبادرة.

جاء ذلك خلال كلمة قصيرة للوزيرة في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بالقاهرة، والذي تنظمه وزارة الهجرة بحضور نحو 400 مشارك و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم.

وقالت وزيرة الهجرة إن الدكتور مدحت العدل، الكاتب والمؤلف الكبير، أنهى الأغنية الخاصة بالمبادرة خلال 3 أيام فقط، وهو ما يؤكد اهتمامه ودعمه الكبير للمبادرة، كما وجَّهت الوزيرة الشكر لداليا إبراهيم، رئيسة شركة دار نهضة مصر للنشر، على ما قدمته للمبادرة وكذلك الكاتب الكبير الدكتور خالد منتصر.

وختامًا، قدمت السفيرة نبيلة مكرم دروع التكريم من الوزارة لكل منهم، وكذلك لكل من الإعلامي رمزي بشارة، وبيتر رمزي أحد أعضاء مؤسسة ويل سبرنج، والإعلامي الدكتور محمد فتحي، والإعلامية ياسمين نور الدين.