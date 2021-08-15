وزيرة الهجرة تكرم عددًا من المشاركين في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»
كتب:
الوطن
08:33 م | الأحد 15 أغسطس 2021
وزيرة الهجرة
كرمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددًا من المشاركين في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، مشيدة بالروح الرائعة والإقبال الكبير من الجميع في دعم المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، معربة عن فخرها بما رأته من المصريين خلال هذه المبادرة.
جاء ذلك خلال كلمة قصيرة للوزيرة في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بالقاهرة، والذي تنظمه وزارة الهجرة بحضور نحو 400 مشارك و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم.
وقالت وزيرة الهجرة إن الدكتور مدحت العدل، الكاتب والمؤلف الكبير، أنهى الأغنية الخاصة بالمبادرة خلال 3 أيام فقط، وهو ما يؤكد اهتمامه ودعمه الكبير للمبادرة، كما وجَّهت الوزيرة الشكر لداليا إبراهيم، رئيسة شركة دار نهضة مصر للنشر، على ما قدمته للمبادرة وكذلك الكاتب الكبير الدكتور خالد منتصر.
وختامًا، قدمت السفيرة نبيلة مكرم دروع التكريم من الوزارة لكل منهم، وكذلك لكل من الإعلامي رمزي بشارة، وبيتر رمزي أحد أعضاء مؤسسة ويل سبرنج، والإعلامي الدكتور محمد فتحي، والإعلامية ياسمين نور الدين.