رسوم الدراسة بجامعة ميريت الخاصة في سوهاج 2021

أصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 8 لسنة 2019 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة ميريت»، ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار وتقع جامعة ميريت في مدينة سوهاج الجديدة غرب محافظة سوهاج بحوالي 8 كيلو علي الطريق المؤدي لمطار سوهاج الدولي وبالقرب من الطريق الصحراوي الغربي.

وبدأت الدراسة بالجامعة في كليتي الطب البشري والعلاج الطبيعي ومن المتوقع أن يتم فتح 11 كلية بالجامعة خلال السنوات القادمة، وتعتبر مصاريف الدراسة بها أقل من نظيراتها في الجامعات الخاصة.

مصروفات كليات جامعة ميريت الخاصة 2021

انتهت جامعة ميريت بحسب تصريحات المسئولين فيها من الاستعدادات المتعلقة بالدراسة في الجامعة للعام الجديد 2021/2022 مع العلم أن الدراسة في كليتين فقط هما الطب البشري والعلاج الطبيعي ومن المتوقع أن تضم الجامعة 11 كلية خلال السنوات القادمة وهي: «الطب البشرى، العلاج الطبيعى، طب الأسنان، بيطرى، العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة، الإدارة والعلوم الإنسانية، التمريض، السياحة والفنادق، الصيدلة، الحاسبات».

وبحسب تصريحات إدارة جامعة ميريت، فإن رسوم الدراسة تبدأ في كلية الطب البشري من 185 ألف جنيه والمجموع يتم تحديده حسب النتائج وبالتنسيق حسب ما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وفى الغالب يكون الحد الأدنى للتنسيق 95%، فما فوق، وتبدأ مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة ميريت بمدينة سوهاج من 85 ألف جنيه، كما أن تنسيق كلية العلاج الطبيعي الخاصة يبدأ من 90%، وهناك تنسيقا داخلياً يتم إجرائه لاختيار الطلاب وفقاً لأعداد الطلاب المحددة لكل كلية، على أن يتم اختيار الأعلى فى المجموع.

الدراسة في جامعة ميريت الخاصة بسوهاج

من المقرر أن تبدأ الدراسة في باقي كلية جامعة ميريت الخاصة عقب الانتهاء من التجهيزات اللازمة، وبلغت التكلفة الانشائية للجامعة حوالي 840 مليون جنيه كمرحلة أولى، المصروفات في جامعة ميريت الخاصة بسوهاج أقل من مثيلتها من الجامعات المناظرة لها فى الحداثة، ويتم سداد المصروفات على قسطين.

يذكر أن جامعة ميريت تم إنشاؤها في الظهير الصحراوي لمدينة سوهاج بهدف تنمية العملية التعليمية وإخراج كوادر متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتسعي الجامعة لتطبيق التعليم الهجين بالكليات وفقاً للخطة المقررة من قبل وزارة التعليم العالى.