رئيس جامعة "ميريت": بدء الدراسة بـ"الطب البشري والعلاج الطبيعي" خلال العام الجديد

أكد الدكتور جمال قرشى، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة ميريت بمدينة سوهاج الجديدة، أن «الجامعة بصدد بدء الدراسة بكليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى العام الدراسى الجديد، بتكلفة إنشائية بلغت 840 مليون جنيه كمرحلة أولى».. وإلى نص الحوار:

ما استعدادات العام الدراسى الجديد 2020؟

- انتهينا من جميع الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسى الجديد، وسنبدأ الدراسة بكليتى «الطب البشرى والعلاج الطبيعى» للعام الجديد كمرحلة أولى، على أن يتم فيما بعد البدء فى المراحل التالية حتى ينتهى اكتمال الإنشاءات لباقى الكليات.

كم سيبلغ عدد الكليات المقرر ضمها وأعداد الطلاب؟

- 11 كلية، هى: «الطب البشرى، العلاج الطبيعى، طب الأسنان، بيطرى، العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة، الإدارة والعلوم الإنسانية، التمريض، السياحة والفنادق، الصيدلة، الحاسبات»، أما بالنسبة لعدد الطلاب ننتظر التحديد من قبل الوزارة، ولكن بالنسبة المقرر الدراسة بها، ستكون الأعداد وفقاً للتجهيزات الحديثة، والإمكانيات المقرر مراجعتها.

ماذا عن تنسيق الالتحاق بالكليات؟

- الحد الأدنى للتقدم للكليات هو المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، 95% للطب البشرى و90% لطب الأسنان والعلاج الطبيعى والصيدلة، ولكنّ هناك تنسيقاً داخلياً يتم عمله لاختيار الطلاب وفقاً لأعداد الطلاب المحددة لكل كلية، على أن يتم اختيار الأعلى فى المجموع.

د. جمال قرشى لـ"الوطن": مصروفاتنا أقل

المصروفات الدراسية للكليات.. هل ستكون أقل من نظيراتها؟

- المصروفات أقل من مثيلتها من الجامعات المناظرة لها فى الحداثة، الطب البشرى 185 ألف جنيه، والعلاج الطبيعى 85 ألف جنيه، وسيتم سداد المصروفات على قسطين أول وثانٍ.

ماذا عن استعدادكم لتطبيق «التعليم الهجين»؟

- نسعى لتطبيق التعليم الهجين بالكليات وفقاً للخطة المقررة من قبل وزارة التعليم العالى، وستتراوح النسبة فيما يتعلق بالكليات العلمية، وستكون نسبة تطبيق التعليم وجهاً لوجه من 60 إلى 70%، ونسبة التعلم عن بُعد من 30 إلى 40%، وبالنسبة للكليات النظرية، ستكون نسبة التعلم وجهاً لوجه بين 50 و60%، والتعلم عن بُعد بين 40 و50%، وانتهينا من تجهيز الكليات بأحدث الإمكانيات الطبية والتعليمية التى تتماشى مع متطلبات المستقبل وسوق العمل محلياً ودولياً.

ما هدف تطبيق التعليم الهجين؟

- تقليل الكثافة الطلابية داخل الجامعات، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس، وتقديم المحتوى بأساليب تكنولوجية مختلفة لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ومساعدة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

كيف سيتم تدريب طلاب كليات القطاع الطبى؟

- تعاقدنا مع مستشفيات جامعة سوهاج، وذلك من أجل تدريب الطلاب أثناء فترة الدراسة.

هل ستكون هناك اختبارات للقبول بالجامعة للطلاب؟

- بالفعل سيكون هناك عدد من الاختبارات المؤهلة للطلاب قبل الالتحاق، ومن يجتازها بالتوازى مع الحد الأدنى للتنسيق الداخل سيتم قبوله، وستكون الاختبارات باللغة الإنجليزية والمقابلات الشخصية.

إنشاء برامج تعليمية تتماشى مع طبيعة الثروات الاقتصادية بمنطقة جنوب الصعيد

ماذا عن خطتكم لضم برامج تعليمية جديدة تتماشى مع قطاع جنوب الصعيد؟

-الجامعة تم إنشاؤها لرفع ونهضة جنوب الصعيد والاستفادة من ثرواته فى تنمية العملية التعليمية وإخراج كوادر متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، وجميع البرامج معدة لإخراج كوادر تعمل على رفع وتنمية قطاع جنوب الصعيد وفقاً لأحدث النظم العالمية.

هل ستكون هناك منح دراسية للطلاب؟

- المنح الموجودة حالياً ومعدة لأوائل الجمهورية ولأبناء الشهداء، أما المنح لغير الأوائل ننتظر البت فيها الفترة المقبلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

كم يبلغ إجمالى قيمة إنشاءات الجامعة حتى الآن؟

- 840 مليون جنيه حتى الآن، تكاليف إنشاء كليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى.

ماذا عن التقدم للجامعة؟

- الجامعة أتاحت التقدم لكليات الجامعة عبر الموقع الإلكترونى لها منذ 3 أسابيع، وستستمر عملية التنسيق حتى الانتهاء من مراحل التنسيق، ويتم البدء فى عمل التنسيق الداخلى بعد الانتهاء من إجراءات اختبارات القبول.

أعضاء هيئة التدريس

تم تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس من ذوى الكفاءة، وتم اختيارهم وفقاً للقواعد التى تهدف إلى إخراج كوادر متميزة، ومنهم حاصلون على الشهادات العلمية من داخل وخارج مصر.