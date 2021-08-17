محافظ أسيوط يكرم رئيس فرع شركة المقاولون العرب بالمحافظة

كرّم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس ياسر محسوب مصطفي رئيس فرع شركة المقاولون العرب، اليوم، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، لمجهوداته المتميزة وإنجاز عدد من المشروعات بالمحافظة خلال الفترة الماضية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، في حضور المهندس سيد حسان مدير فرع أسيوط الجديدة وأحمد جابر مسئول العلاقات العامة للفرع.

المحافظ يهدي رئيس فرع المقاولون العرب شهادة تقدير

وأهدى محافظ أسيوط رئيس فرع شركة المقاولون العرب، شهادة تقدير نظرًا لجهوده المخلصة في الدفع بمنظومة العمل التي اتسمت بالتقاني والآداء المتميز متمنيًا الاستمرار في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات في أماكن العمل واستكمال المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة ربوع وأنحاء المحافظة ومنها مشروعات الصرف الصحي والكباري بالإضافة إلى مشروعات تطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

«سعد»: شركة المقاولون العرب ساهمت في إنهاء وتنفيذ العديد من المشروعات

وأثنى المحافظ على دور شركة المقاولون العرب ومساهماتها البناءة وتعاونها المستمر مع أجهزة المحافظة في إنهاء وتنفيذ العديد من المشروعات معرباً عن أمله في استمرار الشركة بكل الجهد اللازم لاستكمال تنفيذ المشروعات المكلفة بها.

وأشاد بما يتم على أرض المحافظة من مشروعات قومية وبنية تحتية وخدمية ترتقى بمحافظة أسيوط الواعدة مؤكدًا أن المحافظة تحظى بالعديد من النماذج التي أثبتت كفائتها في مختلف مجالات العمل مؤكدًا أننا نحرص على تكريم هذه النماذج تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم للاستمرار في بذل المزيد من الجهد.