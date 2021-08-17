الداخلية تطالب بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني: سنطبق العقوبات

أهابت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتباراً من 18/9/2021.

وتنص العقوبات على كالتالي: «السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر».

يأتي ذلك حرصًا على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي، لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم.