ابنة طارق الدسوقي تكشف تطورات حالة والدها الصحية بعد إصابته بكورونا

كشفت لوجين طارق، ابنة الفنان طارق الدسوقي، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد خضوعه للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا، قائلة: «الحالة مستقرة»، قائلة: إن والدها لا يزال يُعاني بعض أعراض فيروس كورونا، ويشعر بآلام إلى حد ما، متابعة: «الحمد لله إحنا لسة معدّناش مرحلة الخطر.. بس الحالة مستقرة ونأمل إنها تفضل كده».

وأشارت لوجين طارق، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن والدها رفض دخول المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ فضل العزل المنزلي، مؤكدة أن هناك فريقا طبيا يُتابع حالته الصحية بشكلٍ لحظي.

يذكر أن الفنان طارق الدسوقي، حظى بحالة دعم كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، منذ إصابته بفيروس كورونا، إذ كتب أحد أصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: «أخى وصديقي وزميل الجامعة والكلية ورفيق الفكر وشريك الحلم النبيل الفنان الصادق الوطنى الملتزم الخلوق طارق دسوقى.. أتوجه إلى الله فى تلك الساعة بالدعاء أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل.. اللهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما.. قاوم يا صديقي وانهض من محنتك وعد لبيتك ومحبيك سالما من كل داء لتكمل رسالتك الراقية».

أحمد الدسوقي يتحدث عن والده

وكتب أحمد الدسوقي، نجل طارق الدسوقي، قائلاً: «أنا عارف إني مش بباين إحساسي في أوقات كتير ومش بعرف اتكلم، بس أنا نفسي أقول لك دلوقتي قد إيه أنا بحبك وقد إيه أنا فخور إني ابنك، عمرك ما هتتخيل أنا بحس بإيه وأنا ماشي جمبك في أي حتة ولا مثلاً لما حد بيعرف إني ابنك نفسي تشوف وشي بيبقي عامل إزاي وأنا قد إيه فخور بيك وبإني ابنك».

وأضاف: «من زمان أوي لما كنت بتجيلي المدرسة وتحضر المسرحيات اللي بعملها كنت ببقي مرعوب أوي مش من الناس ولا من العرض ببقي مرعوب إني معجبكش وحتى لما كبرت دايماً بخاف أمثل قدامك بس عارف ليه لأن مهما الناس قالت لي حلو وبرافو مش بيفرق معايا غير رأيك أنت.. أنا باخد ثقتي في نفسي منك وباخد قوتي منك لو الناس كلها شافتني كويس وأنت لا عمري ما هشوف نفسي كويس».