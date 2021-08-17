رسالة من ابن طارق الدسوقي لوالده: قوم يا بابا وأعملك كل اللي نفسك فيه

وجَّه أحمد، ابن الفنان طارق الدسوقي، رسالة حب مؤثرة لوالده بعد إصابته بفيروس كورونا، ونشر أحمد عبر حسابه على «فيسبوك» صورة تجمعه بوالده.

وعلق «أحمد» قائلا «حطيت الصورة ووقفت كتير مش عارف أقول إيه، في حاجات كتير أوي في قلبي مش عارف أترجمها في كلام.. أنا عارف إني مش ببين احساسي في أوقات كتير ومش بعرف أتكلم، بس أنا نفسي أقولك دلوقتي قد إيه أنا بحبك وقد إيه أنا فخور إني ابنك».

وتابع «عمرك ما هتتخيل أنا بحس بإيه وأنا ماشي جنبك في أي حتة ولا مثلاً لما حد بيعرف إني ابنك نفسي تشوف وشي بيبقى عامل إزاي وأنا قد إيه فخور بيك وبإني ابنك، من زمان أوي لما كنت بتجيلي المدرسة وتحضر المسرحيات اللي بعملها كنت ببقى مرعوب أوي مش من الناس ولا من العرض ببقى مرعوب إني معجبكش».

وأضاف ابن طارق الدسوقي «حتى لما كبرت دايماً بخاف أمثل قدامك بس عارف ليه لأن مهما الناس قالتلي حلو وبرافو مش بيفرق معايا غير رأيك انت أنا باخد ثقتي في نفسي منك وباخد قوتي منك لو الناس كلها شافتني كويس وانت لا عمري ما هشوف نفسي كويس.. إنت عارف ليه الناس لما بتقول إني شبهك بقولهم لا عشان أنا نفسي أبقى شبهك ومش عارف أنا يا ريت حتى أجي نصفك يا بابا».

وواصل «بابا أنا عارف إنك هتقوم عشان إنت أقوى راجل أنا شفته في حياتي هتقوم عشان تنصحني وتقعد تتخانق معايا على طريقة أكلي ونومي انت فاكر إني زهقت من نصايحك؟ والله عمري ما أزهق من كلامك وعمري ما زهق من خوفك عليا قوم يا بابا عشان انت بتوحشني وأنا قاعد معاك ما بالك وانت تعبان ومش عارف أبقى جنبك».

واختتم: «قوم يا بابا عشان أعملك كل اللي نفسك فيه وأخليك فخور بيا، أنا ماشبعتش منك وعمري ما أشبع منك، بابا مش بس وجودك بيطمني أنا اسمي عشان بعد اسمك لوحده بيطمني قوم عشان انت ضهري بحبك قوي يا بابا بحبك يا أحسن أب وراجل في الدنيا دي كلها.. ادعوا له بالشفاء العاجل».

إصابة طارق الدسوقي بفيروس كورونا

وأعلنت «لوجين»، ابنة الفنان طارق الدسوقي السبت الماضي عبر حسابها على «فيس بوك»، إصابة والدها بفيروس كورونا، مطالبة من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل، ويخضع الفنان طارق دسوقي للعزل المنزلي في حالة مستقرة.