التحفظ على 5.9 طن زيت طعام مجهول المصدر بالقليوبية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة علي مصانع «بير السلم»، بالمحافظة، أسفرت عن ضبط 5.9 طن زيت طعام مجهول المصدر فى مصنع لتعبئة زيت الطعام و3 أطنان كبدة فاسدة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعتين.

تلقي اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث التموين يفيد بورود معلومات بوجود مصنع لتعبئة زيت الطعام مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته.

أمن القليوبية يداهم مصنع بير سلم بداخله زيت طعام مجهول المصدر

ووفقًا لبيان صادر عن المديرية، اليوم، استهدفت حملة مكبرة، المصنع وتم ضبط 5.9 طن زيت طعام منتج نهائي مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة وجرى التحفظ على 1250 عبوة فارغة مستلزمات إنتاج مدون عليها ذات العلامة التجارية الوهمية غير المسجلة.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بداخلها 3 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة.

ضبط طنين لحوم فاسدة داخل مخزن محل شهير بالقليوبية

كما تم ضبط طنين لحوم مفرومة ودهون حيوانية فى مخزن تابع لأحد المحلات الشهيرة لتقديم الوجبات الجاهزة، وتبين أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.