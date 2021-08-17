محافظ المنيا يشدد على صيانة الطرق ورفع كفاءة الإنارة

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة عدد من الملفات الهامة بدائرة المحافظة، يأتي في مقدمتها، صيانة وتمهيد الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة، بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من رؤساء الجهات المعنية.

كفاءة الطرق وإنارتها بجميع مراكز المحافظة

وناقش المحافظ خلال الاجتماع خطة عمل اللجنة الميدانية والمشكلة بقرار رقم 586 لسنة 2020 والمختصة بالمرور والرصد الميداني للوقوف على مدى كفاءة الطرق وإنارتها لجميع مراكز المحافظة، وأكد المحافظ علي إنارة كافة الطرق الرئيسية المهمة، وتلافي كافة الأعطال المتواجدة ببعض الأعمدة والكشافات ببعض الوحدات القروية، مشدداً علي المتابعة والصيانة الدورية للطرق وتمهيدها، بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرق الغير مرصوفة أو التي تحتاج لصيانة.

التنسيق مع مسؤولي الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، بالتنسيق مع مسؤولي الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة ومداخل المدن، واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً، وتركيب عوازل بالأعمدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها لرفع كفاءة مستوى الإنارة لتوفير عبور آمن للمواطنين وأصحاب السيارات.

وأكد المحافظ على ضرورة التفاعل مع الأهالي بنطاق مراكز وقرى المحافظة في مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب على القضايا التي تشغل المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات العامة، وسرعة حل شكاوى ومشاكل المواطنين، مع ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز وتشجيع المتميزين ومجازاة ومعاقبة المقصرين.

حصر أملاك الدولة غير المستغلة حفاظا علي المال

من جهة أخرى، وجّه اللواء أركان حرب ياسرعبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بسرعة حصر أملاك الدولة غير المستغلة حفاظا علي المال العام، ووضع آلية جديدة لتحصيل المستحقات المتأخرة، ورفع كفاءة الفنيين بإدارة أملاك الدولة من خلال تدريبهم بالمراكز المتخصصة التابعة للوزارة.

وكلف رئيس المدينة نائبه مصطفي الدبيكي بحضور الاجتماع الخاص بإعادة وضع خطة عمل لإدارة أملاك الدولة بمركز ومدينة المنيا لضمان الحفاظ عليها وسرعة حصر الغير مستغل، وتطوير وتحسين أداء العمل وفق آليات محددة وتكليفات ملزمة.

قال محمد رضا مدير إدارة أملاك الدولة، إن الاجتماع أسفر عن عدد من التوصيات والتوجيهات الجاري تنفيذها في إطار تحسين بيئة العمل وتطوير آلياته من خلال مواكبة مستجدات التكنولوجية وتوجهات الدولة نحو التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

تحديث قاعدة البيانات الخاصة بجميع أملاك الدولة

وشملت التوصيات تحديث قاعدة البيانات الخاصة بحصر جميع أملاك الدولة لرفعها للجهات المعنية بالمحافظة أو الوزارة حال طلبها، وإجراء حصر شامل لجميع المشروعات القائمة أو المزمع إقامتها، وكذا حصر جميع أراضي أملاك الدولة المستغلة بالزراعة وفي نفس الوقت غير مدرجة بكشوف الربط أو لم تسدد عنها المستحقات المقرره وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين أو الغير ملتزمين بدفع المستحقات في موعدها.

كما شملت التوصيات تفعيل آليات الردود علي شكاوي المواطنين الخاصة بأملاك الدولة أو التضرر من مساحات الربط بالنقص أو الزيادة، ليكون هناك آلية تضمن الرد علي المكاتبات والفاكسات خلال مدة زمنية لا تتعدي ٧٢ ساعة، وعمل بيان شامل لجميع المتحصلات للعام الماضي لمقارنتها بالتحصيل المستقبلي.

والتأكيد علي رفع كفاءة الفنيين والعاملين من خلال تدريبهم علي مستجدات ومستحدثات العمل بإدارات أملاك الدولة بمراكز تدريب الوزارة، وتأكيد دورية وانتظام الإجتماع شهريا للمتابعة والتقويم المستمر.

وأكد رئيس المدينة أن الاجتماع يأتي في إطار تطوير وتحسين آليات العمل بهدف الحفاظ علي المال العام ورفع كفاءة العاملين ومتابعة انتظام التطوير المستمر.