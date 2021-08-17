بث مباشر.. مشاهدة مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة

تعرض «الوطن» الآن، بثا مباشرا، لمشاهدة المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لإعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2021، واعتماد نتيجة الثانوية العامة بشقيها العلمي والأدبي.

ومن مقرر انعقاد المؤتمر الصحفي في تمام الواحدة ظهرا، بعد قليل، اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الجاري.

مشاهدة بث مباشر لمؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وتنشر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الرابط التالي https://natega.elwatannews.com/