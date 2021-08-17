يحيى الفخراني مازحاً: المواطن السكندري مش بيحط القرش في حاجة فاضية

أعرب الفنان يحيى الفخراني، عن سعادته البالغة بافتتاح العرض المسرحى «ياما في الجراب يا حاوي»، في مدينة الإسكندرية، قائلاً: إنّ «كايرو شو المنتجة للعرض ذكية جداً في اختياراتها، بأن تكون البداية من قلب عروس البحر الأبيض المتوسط».

يحيي الفخرانى: المواطن السكندري لا يعرف المجاملة

وقال يحيى الفخراني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق المسرحية، والمُقام حالياً في مدينة الإسكندرية، «إن المواطن السكندري لا يعرف المجاملة، إذ أنه يُقيم العمل الفني بحساب شديد»، متابعاً: «فكرة إن العرض ينطلق من الإسكندرية جاية على هوايا ومزاجي أوي لأنني بعرف رأي الجمهور بشكل حقيقي»، وأضاف الفخرانى مازحا: «المواطن السكندري لما بيطلع القرش من جيبه بيعمل له حسابه قبلها، مش بيحط القرش في حاجة فاضية»، متابعاً أن المسرحية مناسبة جدا لأجواء مدينة الإسكندرية.

يذكر أن مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، تعد التعاون الثاني بين يحيى الفخراني و«كايرو شو»، وذلك بعد مسرحية «الملك لير» والتي عُرضت عام 2019، بمشاركة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، ورانيا فريد شوقى، وأحمد فؤاد سليم، وريهام عبدالغفور، وأحمد عزمى، وأيمن الشيوى، ونضال الشافعى، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى، وقد حققت نجاحا كبيراً طوال فترة عرضها على مسرح «كايرو شو».