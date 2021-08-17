نتائج لـ«كابلز المشاهير» بالثانوية.. أحمد فهمي 99.8% وهنا خريجة إعلام

«منهم من حصل على مجموع كبير والتحق بكلية من كليات القمة، وآخرين لم يحصلوا على مجموع ولكنهم حققوا أحلامهم بعد التخرج»، هم نجوم الفن من خريجى الثانوية العامة، الذين عاشوا نفس لحظات «المشاعر المتضاربة»، بين الفرح والقلق والخوف مع إعلان نتائج الثانوية العامة.

وفى سطور تستعرض «الوطن» أبرز نتائج «كابلز المشاهير» في الثانوية العامة ومنهم:

- هنا الزاهد وأحمد فهمي

أحمد فهمي حصل على مجموع 99.8%، والتحق بكلية هندسة، ولكنه أجرى تحويل من الهندسة إلى كلية اقتصاد وعلوم سياسية، بينما هنا الزاهد لم تحصل على مجموع كبير لكنها تخرجت من كلية الإعلام، بإحدى الجامعات الخاصة، بالسادس من أكتوبر.

- مني زكي وأحمد حلمي

نجح الفنان أحمد حلمي في الثانوية العامة بمجموع 50%، على عكس زوجته، منى زكى، فقد عرف عن الفنانة منى زكي تفوقها بمراحل تعليمها، إذ حصلت على مجموع 95% في الثانوية العامة، مما أهلها للالتحاق بكلية الإعلام «قسم العلاقات العامة والإعلان» بجامعة القاهرة، والذي كان يؤهلها حينها للالتحاق بكلية الطب.

- حسن الرداد وإيمي سمير غانم

لم يتعدي مجموع الفنان حسن الرداد 75% من الشعبية الأدبية، وهو خريج كلية التجارة، جامعة القاهرة ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية قسم تمثيل، بينما الفنانة إيمي سمير غانم كان مجموعها أقل من 75%، فهي خريجة جامعة مصر للعوم والفنون.

- تامر حسني وبسمة بوسيل

حصل الفنان تامر حسني على مجموع 73%، ليدخل كلية الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، بينما حصلت زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل على مجموع عالي في الثانوية العامة تعدي الـ95 %، حيث أنها درست تخصص الطب البشري، ولكن كان هدفها الأول التمثيل، لتأثرها قديماً بالفنانة القديرة عزيزة جلال وبكل من فيروز وأم كلثوم.