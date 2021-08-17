بروتوكول تعاون بين غرفتي مطروح والفيوم التجاريتين للتنمية الاستثمارية

وقعت الغرفة التجارية لمحافظة مطروح، برئاسة أنور رحيم، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم، برئاسة مجدى طه جاب الله، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمطروح، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفتين.

وصرح «رحيم» أنه جرى توقيع هذا البروتوكول لرغبة الغرفتين في تدعيم وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة بين محافظتي مطروح والفيوم، وتطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين الغرفتين بما يعود بالنفع على الطرفين.

تبادل المعلومات والخبرات بين الغرفتين التجاريتين بمطروح والفيوم

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح إنه طبقاً للبروتوكول، ستقوم الغرفتان بإقامة وتأسيس أواصر التعاون والترابط المشترك بينهما، بهدف إكساب أعضاء الغرفتين، الخبرة والمهارة اللازمة والنهوض بمستواهم، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات بينهم في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصة الموارد الطبيعية التي تتميز بها كلا المحافظتان.

بروتوكول غرفتي مطروح والفيوم لطرح الفرص الاستثمارية

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح أن الغرفتين تقدمان الاقتراحات والاستشارات والأفكار والبيانات والمعلومات للفرص الاستثمارية المتاحة بكلا المحافظتين بهدف تنمية الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة مما يعود بالنفع على المحافظتين.

وأشار إلى أنه سيتم المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، وتبادل الأبحاث والإحصاءات الخاصة بالموضوعات التجارية والاقتصادية التي تصدرها الغرفتان، بما يحقق التنمية الاستثمارية المنشودة في المحافظتين ويساهم في تنميتها، ويفتح سبل الاستثمار والتبادل التجاري، ونقل الخبرات.