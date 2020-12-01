رئيس الغرفة التجارية بمطروح يشيد بقرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

أشادت الغرفة التجارية بمحافظة مطروح بقرار مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وقال أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، في تصريح له، اليوم، إن القرار خضع لمناقشة مستفيضة من قبل اتحاد الغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي، وجى استطلاع رأى جميع الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ومنها غرفة محافظة مطروح.

وأكد أن القرار يصب في مصلحة الجميع "التاجر والمستهلك والدولة" وأن هذه الفترة تعد هي الأمثل لتطبيق القرار خاصة بعد أن اعتاد أصحاب المحلات والمستهلكين على الغلق المبكر بسبب أزمة فيروس كورونا وما نتج عنه من نظام وهدوء فى الشارع المصرى.

وأشار "رحيم" إلى أن القرار سيقضي علي عشوائية التجارة التي تشهدها الأسواق المصرية حاليا، لافتا إلى أن تحديد مواعيد ثابتة لكل نشاط سيجعل المستهلك يعتاد علي عمليات الشراء خلال هذه الفترة ولن يؤثر علي ربح المحلات التجارية.

وأوضح أن المواعيد الجديدة من شأنها المساعدة في منع الإشغالات والتكدس المروري، فضلا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وخفض مستويات الضوضاء والحفاظ علي مرافق الدولة والبنية التحتية.

وذكر أنه وفقاً للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ونبه أنه سيتم تطبيق القرار بدءا من اليوم على جميع المحلات التجارية والنوبات والورش الحرفية بنطاق محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، وسيوة جنوبا.