عدد كليات الطب البشري في مصر 2021 بالجامعات الخاصة والحكومية

دخول كليات الطب البشري في مصر 2021 حلم يراود قطاع كبير من طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجاميع مرتفعة، بعد انتهاء مارثون الثانوية العامة وظهور النتيجة رسميًا ظهر اليوم، فدائمًا ما تكون كليات الطب في مقدمة كليات القمة التي يسعى إليها الآلاف من الطلاب المتفوقين لضمان مستقبل مهني ووظيفي آمن بعد التخرج، وبعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، بدأ الطلاب في البحث على محرك البحث جوجل عن عدد كليات الطب البشري في مصر 2021.

عدد كليات الطب البشري في مصر 2021 بالجامعات الحكومية

وبحسب حصر«الوطن» لعدد كليات الطب البشري في مصر 2021 بالجامعات الحكومية، يوجد 25 كلية في جامعات متعددة وهي:

كليات الطب الحكومية

كلية طب القصر العيني

كلية الطب جامعة الإسكندرية

كلية الطب جامعة عين شمس

كلية طب جامعة أسيوط

كلية طب جامعة المنصورة

كلية الطب جامعة الأزهر- بنين (القاهرة، دمياط، أسيوط)

كلية طب جامعة الأزهر- بنات (القاهرة)

كلية طب جامعة الفيوم

كلية طب جامعة المنيا

كلية طب جامعة بنها

كلية طب جامعة بني سويف

كلية طب جامعة كفر الشيخ

كلية طب جامعة المنوفية

كلية طب جامعة جنوب الوادي

كلية طب جامعة قناة السويس

كلية طب جامعة طنطا

كلية طب جامعة الزقازيق

كلية طب جامعة سوهاج

كلية طب جامعة بورسعيد

كلية طب جامعة أسوان

كلية طب جامعة حلوان

كلية طب جامعة دمياط

كلية طب جامعة السويس

كلية طب القوات المسلحة

عدد كليات الطب البشري في مصر 2021 بالجامعات الخاصة

«الوطن» حصرت عدد كليات الطب البشري في مصر 2021 بالجامعات الخاصة، بلغت 11 كلية:

كلية طب جامعة 6 أكتوبر

كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST)

جامعه الجيزة الجديدة (NGU)

كليه طب جامعة النهضة nub

كلية طب جامعة بدر بالقاهرة buc

كليه طب الجامعة الحديثة MTI

كلية طب جامعة الدلتا Delta

كلية طب جامعة الجلالة Gu

كلية طب جامعة الملك سلمان ksiu

كلية طب جامعة ميريت Mue