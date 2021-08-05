تنسيق كليات الأكاديمية العربية 2021 للثانوية العامة: الطب 95%

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، عن تنسيق 7 كليات للراغبين في التقدم لها من طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا امتحاناتهم منذ عدة أيام وينتظرون نتيجة الثانوية العامة بعد أيام قليلة من أجل التقديم في تنسيق الكليات والجامعات الحكومية والخاصة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تنسيق 7 كليات بالأكاديمية العربية بنتيجة الثانوية العامة، حيث تتصدر كلية الطب البشري قائمة التنسيق بمجموع 95% وجاءت كلية النقل الدولى و اللوجستيات في نهاية القائمة بمجموع 58% من مجموع الثانوية العامة.

تنسيق كليات الأكاديمية العربية بنتيجة الثانوية العامة

- طب بشرى 95% علمى علوم

- طب الاسنان 89% علمى علوم

- صيدلة 88% علمى علوم

- هندسة 78% علمى رياضة و شهادة مزدوجة مع UCLan بأنجلترا

- ذكاء اصطناعي 68% علمى برنامج مشترك مع UAB باسبانيا

- الادارة 58% علمى او ادبى و شهادة مزدوجة مع HULL بأنجلترا

- النقل الدولى و اللوجستيات 58% علمي او ادبي وشهادة مزدوجة مع HULL بأنجلترا.

مميزات كليات الأكاديمية العربية

وعددت الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، في بيان لها، المميزات التي يحصل عليها الطلاب من الالتحاق بكليات الأكاديمية حيث أكدوا اعتماد الشهادات من المجلس الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا ABET، و من المعهد الملكي للمهندس المعماري البريطاني RIBA، و من مؤسسة اعتماد إدارة الأعمال الدولية FIBAA، و من المجلس الاعلى للجامعات المصرى، بالإضافة إلى الحصول على شهادة الجودة.

رابط التسجيل في تنسيق كليات الأكاديمية العربية بنتيجة الثانوية العامة

ونشرت الأكاديمية العربية، تنسيق كليات الأكاديمية العربية بنتيجة الثانوية العامة، حيث طالبت الطلاب سرعة التقديم وإنهاء إجراءات القبول الفوري وذلك عبر ذلك الرابط .

كما أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) عن بدء ندوات القبول بمبنى الأكاديمية بميامي، خلال شهر أغسطس الجاري، مؤكدين مراعاة الإجراءات الاحترازية بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعى، لافتين إلى أن الندوة التعريفية مجانية لحضور الطالب وولى الامر.