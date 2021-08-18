وزير التعليم العالي: لا نسعى لتحجيم الكليات النظرية أمام العملية

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن حقيقية رغبة الدولة في تحجيم الكليات النظرية مقابل زيادة الكليات العلمية، فذكر أنه لا يجرى العمل على تحجيم الكليات النظرية والعلوم الإنسانية كما يروج البعض، موضحًا أن كل دول العالم أجمع تُعد دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية مهمة جدًا ومفيدة جدًا وضرورية للغاية، ولا نستطيع التغافل عنها.

لا يمكن التغافل عن الدارسات التكنولوجية والعلوم التطبيقية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه لا يمكن التغافل عن الدراسات التكنولوجية والعلوم الأساسية والعلوم التطبيقة أيضًا، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك توازن بين الدراسات العلمية والدراسات النظرية والعلوم الإنسانية، « بس لو عندنا كليات بنعملها جديدة في جامعات حالية أو جديدة يتم الاهتمام بالعلوم العملية».

اهتمام بالكليات العلمية التطبيقة أكثر من العلوم النظرية

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه عند إنشاء جامعات أو كليات جديدة تكون نسبة العلوم التطبيقة أعلى من العلوم النظرية، «مش معنى كدة إننا بنحجم الكليات النظرية، عندنا كليات زي كليات الآداب والآثار والحقوق وكليات التربية، كل الكليات العلوم والدراسات الانسانية مهمة لأنها جزء كبير جدًا من تميز مصر الثفافي والحضاري، لنا تاريخ طويل جدًا في الثقافة والفنون والآداب».