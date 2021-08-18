دار الإفتاء تنشئ حسابا على «تيك توك» لنشر الفكر الصحيح للدين

أعلنت دار الإفتاء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن إنشاء صحفة خاصة علي موقع الفيديوهات «تيك توك»، حيث لقى الأمر ترحبيا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا، وذلك «لتصحيح الوعي بين الجماهير ونشر الفكر الصحيح للدين الإسلامي ومواكبة العصر الحالي».

الإفتاء تنشئ حسابا علي «تيك تك»

وقالت دار الإفتاء: «من أجل مزيد من الوعي، ومن أجل المزيد من التواصل الفعّال، دار الإفتاء المصرية تنشئ حسابًا لها على منصة جديدة (تيك توك) من أجل نشر الفتاوى الصحيحة».

وطالبت الإفتاء متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة الصفحة الرسمية الخاصة بالدار على تطبيق «تيك توك».

أدعية لصلاة الفجر

وفي سياق منفصل، دعت دار الإفتاء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المسلمين لترديد دعاء صلاة الفجر، الذي جاء كالتالي:

«اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي».