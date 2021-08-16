شعبة «الديجيتال ميديا» عن أرباح الـ«تيك توك»: «الحداية مبتحدفش كتاكيت»

قال المهندس أحمد صبري، رئيس شعبة الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن عدد مستخدمي تطبيق الـ«تيك توك» تجاوز المليار مستخدم، على مستوى العالم، وهو آمن إذا اُستخدم بشكل لائق ومضبوط، وغير آمن إذا استُخدم استخدامًا سيئًا.

رسائل مربحة في «تيك توك»

وأضاف «صبري» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، أن كثيرين فوجئوا خلال الأيام الماضية برسائل وصلت إليهم للانضمام إلى تطبيق الـ«تيك توك» مقابل الحصول على أموال، موضحًا أنه فوجئ بأن التطبيق يعطي الناس أموالًا مقابل ذلك، معقبًا: «أنا نفسي مكنتش مصدق لغاية ما جربتها بنفسي مع أحد الأصدقاء، وعندما انضم إلى التطبيق بالرسالة التي أرسلتها له حصلت على 240 جنيهًا».

وتابع رئيس شعبة الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن هذا شيئ مبهر جدًا، والغريب أن التطبيق يطلب معلومات الحساب البنكي ما عدا كلمة السر، موضحًا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة كبيرة لأن «الحداية مبتحدفش كتاكيت»، ولماذا سيقدم التطبيق الأموال؟ مشددًا: إذا لم تدفع أموال مقابل السلعة فأنت السلعة، ولماذا يدفع التطبيق آلاف الجنيهات مقابل انضمام عدد قليل من الأصدقاء!

حرب تطبيقات

وأشار إلى أن هذا التطبيق هو تطبيق صيني، وهناك حرب كبيرة بينها وبين التطبيقات الأمريكية، ولذلك هو يحاول الاستحواذ على أكبر قدر من الناس، إضافة إلى أن هذا هو التطبيق الوحيد في العالم الذي يخاطب فئة المراهقين.

يذكر أن تطبيق «تيك توك»، أعلن تقديم سلسلة من التغييرات في المنتج للمستخدمين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، بهدف جعل تجربة «تيك توك» أكثر خصوصية وأمانًا وأقل إدمانًا، وهي ما تعرف بـ«قيود حسابات المراهقين».