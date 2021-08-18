لبنان يغرق في الظلام.. وأنباء عن وقائع فساد بقطاع الوقود

ظلام دامس غرقت فيه معظم مدن لبنان بعد انقطاع التيار الكهربائي، لعدة أسباب، أهمها شح الوقود المستخدم في تشغيل المحطات، حسبما أفادت مصادر لـ«سكاي نيوز عربية»، حيث خيَّمت العتمة على العاصمة بيروت بالشوارع والأحياء بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإطفاء المولدات لمحركاتها، نتيجة نفاد المازوت.

وعلى جانب آخر تمكن فوج إطفاء بيروت من إخماد حريق شب في مؤسسة كهرباء لبنان، بمنطقة قصقص في العاصمة بيروت، وكان اشتعل الحريق في المحول التابع لشركة كهرباء لبنان مساء أمس الثلاثاء، وطلبت فرق الإطفاء من السكان الابتعاد عن مكان الحريق خوفًا من وجود كميات من الزيوت أو المحروقات مخبأة داخل المحطة، وكان أدى الحادث إلى حالة من الهلع في صفوف المواطنين والأحياء المجاورة.

وكان الحريق الذي شب في مؤسسة كهرباء لبنان خارجيًا، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، وكان سيطر على رجال الإطفاء حالة من التخوف من احتمال امتداد النيران إلى براميل زيت أنزلت حديثًا إلى المحطة لاستخدامها في عمليات الصيانة.

المسيرات الإحتجاجية تجتاح المدن اللبنانية

وفي طرابلس شمالي لبنان، جابت مسيرة شوارع منطقة أبي سمراء احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي وعدم تأمين مادة المازوت للمولدات الخاصة، كما حذر المحتجون السلطات من عدم الاستجابة لمطالبهم، مهددين بـ«اتخاذ إجراءات تصعيدية خلال الـ24 ساعة المقبلة» مؤكدين بأن منطقتهم قد «غرقت بالعتمة الشاملة منذ أكثر من أسبوع»، كما شهدت شوارع طرابلس حالة من التوتر والغضب من جراء انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن المنازل، وسط انتشار لعناصر الجيش اللبناني.

وفي معمل دير عمار الحراري، اندلع حريق كاد أن يتمدد وسط حالة من الغضب الشعبي، وكان اعتصم المئات من المواطنين أمام شركة الكهرباء في طرابلس، احتجاجًا على انقطاع التغذية بشكل كلي، وأضرم محتجون النار وقطعوا الشوارع بالإطارات المشتعلة في ساحة النور بالمدينة، وفي صيدا جنوبي البلاد وإقليم الخروب بجبل لبنان، قطع محتجون الطريق مرددين شعارات ضد الطبقة السياسية بسبب انقطاع التيار.

وفي زحلة شرقي لبنان، استمر التقنين الحاد لاستخدام الطاقة، وغرقت المدينة في عتمة لساعات طويلة بسبب أزمة المازوت، وعلى وقع انقطاع التيار الكهربائي يترقب اللبنانيون ما إذا كانت السلطات ستعلن عن الأسعار الجديدة للمحروقات، صباح اليوم الأربعاء.

ومن الخطوات التي كشفت وقائع فساد تتعلق باحتكار وتهريب الوقود المدعوم، ما أعلنه الجيش بمصادرة أكثر من 6 ملايين ونصف المليون لتر من المحروقات.