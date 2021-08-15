«نترات أمونيوم مرفأ بيروت وصهريج وقود عكار».. لبنان ينزف ألمًا

ما أشبه اليوم بالبارحة، فبعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروع الذي قتل أكثر من 200 شخص، وألحق دمارًا هائلًا بالعاصمة اللبنانية، انتشلت فرق الصليب 20 قتيلًا و80 مصابًا، من محيط مكان انفجار خزان صهريج وقود في بلدة التليلة بعكار، حيث نقل المصابون إلى عدد من المستشفيات التي أطلقت نداءات استغاثة لتامين وحدات من الدم للجرحى.

ملابسات غامضة في عكار

ولا تزال ظروف وملابسات حدوث الانفجار غير واضحة بانتظار نتائج التحقيقات، والاستماع الى إفادات المصابين الذين كانوا بغالبيتهم ممن تجمعوا حول الخزان لتعبئة البنزين من المستودع المموه الذي اكتشفه مجموعة من المواطنين بعد ظهر أمس السبت، وحضرت قوة من الجيش اللبناني في حينه لمعالجة الأمور.

الله يلطف

انفجار خزان مازوت في تلال عكار

(منقول) pic.twitter.com/y3JhwC4opC — علي آل عيتاني.....درويش على باب الله (@ali23o22) August 14, 2021

ويوجد عدد من المفقودين في محيط موقع صهريج الوقود قذفهم عصف الانفجار، وسادت حالة من التوتر الكبير وسط هول الفاجعة تسود في المستشفيات ووصول أهالي الضحايا بحثا عن أبنائهم، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.

وعقب مغادرة قوات الجيش اللبناني المكان ليلًا، حصل تدافع كبير من قبل أهالي المنطقة لتعبئة ما تبقى من البنزين في الخزان، حيث حدث الانفجار.

من جهتهم، وجه الأهالي نداء إلى آليات الدفاع المدني المتواجدة في عكار للتوجه إلى مكان الانفجار في بلدة تليل.

سعد الحريري: مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة مرفأ بيروت

فيما قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري إنَّ مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أنَّ حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات.

وفي تغريدة للحريري، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قال: «ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤولوها، بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال، طفح الكيل، حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات».

عون: مأساة عكار أدمت قلوب جميع اللبنانيين

وأعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن ألمه الشديد على ضحايا انفجار خزان المحروقات، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقال عون، إنَّ «هذه المأساة التي حلت بمنطقة عكار العزيزة أدمت قلوب جميع اللبنانيين الذين يقفون اليوم مع أبناء المنطقة في هذه المحنة التي ألمّت بهم»، بحسب الوكالة الوطنية للأنباء.